Świat Zapłacił 100 euro, wygrał dzieło warte ponad milion

We wtorek w paryskim domu aukcyjnym Christie's odbyła się loteria charytatywna "Picasso za 100 euro". Wydarzenie miało miejsce po raz trzeci. Jego celem jest wsparcie wybranych organizacji, w tym roku zebrane fundusze będą przeznaczone na badania nad chorobą Alzheimera. Loteria polega na tym, że należy zakupić los kosztujący 100 euro, spośród których wybierany jest jeden zwycięski. Jego posiadacz wygrywa oryginalne dzieło hiszpańskiego artysty.

W tym roku szczęśliwym zwycięzcą został 59-letni Ari Hodara z Paryża. Mężczyzna wygrał obraz Picassa pt. "Głowa kobiety". Hodara powiedział, że szczęśliwy los numer 94715 kupił w zeszły weekend, gdy z mediów dowiedział się o loterii. - Byłem zaskoczony - przyznał w trakcie rozmowy telefonicznej z organizatorami tuż po ogłoszeniu wyników. - Gdy kupowałem los, nie spodziewałem się, że wygram. Ale jestem bardzo szczęśliwy, bo malarstwo bardzo mnie interesuje. To dla mnie wspaniała wiadomość - dodał.

W tegorocznym losowaniu brało udział rekordowe 120 tysięcy losów ze 152 krajów świata. Z zebranej z ich sprzedaży kwoty milion euro dostanie sieć galerii Opera Gallery, która jest właścicielem obrazu. Pozostałych około 11 milionów zasili działającą we Francji Fundację Badań nad Chorobą Alzheimera.

Oddana na loterię praca Picassa to gwasz zatytułowany "Głowa kobiety". Przedstawia Dorę Maar - artystkę, którą łączył z Picassem burzliwy i dramatyczny dla niej związek. Obraz, utrzymany w szarościach i czerniach, powstał w 1941 roku. Przez pewien czas należał do rodziny Picassa, a potem znalazł się w kolekcji prywatnej, skąd trafił na aukcje - najpierw w Nowym Jorku, a potem w Paryżu. Jego wartość ocenia się na 1,45 miliona euro.

Poprzednie wygrane

Pierwsza loteria, podczas której losowano prace Picassa, odbyła się w 2013 roku. Wówczas zwyciężył Amerykanin, a zebrane środki zostały przeznaczone na ochronę Tyru, starożytnego miasta Fenicjan na wybrzeżu Libanu, wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Kolejna loteria miała miejsce w 2020 roku - wtedy zwyciężyła Włoszka, a dochód z loterii przeznaczono na projekty związane z infrastrukturą sanitarną w szkołach i wioskach w Kamerunie, na Madagaskarze i w Maroku.

Agencja AFP podała, że w obu przypadkach wygrane obrazy zostały przekazane do przechowania w domu aukcyjnym Christie's ze względu na wymogi bezpieczeństwa wymagane przez firmy ubezpieczeniowe.