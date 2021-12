Zabójstwo Chaszodżdżiego. Zatrzymano niewłaściwego mężczyznę

Mężczyzna, który miał wylecieć do Rijadu, został zatrzymany we wtorek na lotnisku Charles de Gaulle w Paryżu na podstawie międzynarodowego listu gończego wystawionego przez władze Turcji w 2019 roku. Francuska policja uznała, że jest to poszukiwany Chalid al-Otaibi, były członek Gwardii Królewskiej Arabii Saudyjskiej. Gdy tożsamość aresztowanego została sprawdzona, okazało się, że doszło do pomyłki - przekazała francuska prokuratura.