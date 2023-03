Mężczyzna tańczy przed trumną ukochanej. Wideo z pogrzebu zamordowanej kobiety poruszyło świat

Nauczycielka języka hiszpańskiego z południowej Francji została zamordowana przez swojego 16-letniego ucznia. Nastolatek zeznał, że "był opętany" i "usłyszał głosy" każące mu zabić 53-latkę. Podczas pogrzebu kobiety jej partner zaczął tańczyć przed trumną do utworu "L-O-V-E".

Mężczyzna porusza się w rytm francuskiej wersji utworu "L-O-V-E", powstałego w latach 60. przeboju autorstwa Nat King Cole’a i Berta Kaempferta, imitując ruchy wykonywane podczas tańca z partnerką. Początkowo Voirin tańczy sam, jednak szybko dołączają do niego kolejne pary. Po kilkunastu sekundach w tańcu przed trumną uczestniczy ponad dwadzieścia osób. Jak podają francuskie media, Stéphane Voirin i Agnes Lasalle uwielbiali razem tańczyć, a ten utwór należał do ich ulubionych.

Francja. Uczeń zabił nauczycielkę

Do tragedii doszło 22 lutego w prywatnej szkole katolickiej w położonej niespełna 20 kilometrów od Biarritz miejscowości Saint-Jean-de-Luz. Podczas lekcji języka hiszpańskiego 53-letnia nauczycielka na oczach całej klasy została dźgnięta nożem w klatkę piersiową przez 16-letniego ucznia , którego dane nie zostały upublicznione.

Jak informuje lokalna stacja telewizyjna France 3 Aquitaine, nastolatek wcześniej ukrył nóż, owijając go papierem toaletowym. Po ataku opuścił salę, został zatrzymany i rozbrojony przez innych nauczycieli.

Z informacji przekazanych przez stację wynika, że 16-latek podczas przesłuchania powiedział śledczym, iż "był opętany". W noc poprzedzającą zabójstwo miał "usłyszeć głosy", które kazały mu zabić nauczycielkę. Policja poinformowała, że uczeń cierpiał na depresję i leczył się psychiatrycznie. W przeszłości nie wchodził w żadne konflikty z prawem. Nic nie wskazuje na to, aby motywem zbrodni była osobista niechęć do Lasalle. "Liberation" podaje, że nastolatek usłyszał zarzut morderstwa, co oznacza, iż prokuratura przypisuje mu zbrodnię popełnioną z premedytacją.