"Le Monde" o działalności TotalEnergies i wspieraniu Rosji. Francuski minister komentuje

Francuski koncern TotalEnergies bierze udział w dostawach paliwa dla rosyjskich samolotów bombardujących Ukrainę - wynika ze śledztwa przeprowadzonego przez dziennik "Le Monde". W komentarzu redakcyjnym gazeta zaznaczyła, że należy przestać przymykać oczy na działalność giganta naftowego w Rosji. Minister transportu Francji nazwał sprawę "niezwykle poważną". TotalEnergies twierdzi, że rafineria, która produkuje paliwo dla wojska, nie należy do niego.

Doniesienia "Le Monde" komentował francuski minister transportu Clement Beaune. - To niezwykle poważny temat, więc musi zostać zweryfikowane, czy celowo lub nieumyślnie doszło do obejścia sankcji - mówił polityk, pierwszy przedstawiciel władz, który odniósł się do sprawy.