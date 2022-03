Francuskie media donoszą o dymisji szefa wywiadu wojskowego. Z powodu Ukrainy

Francuskie media poinformowały o dymisji szefa agencji wywiadu wojskowego, generała Erica Vidauda. Miał on nie przewidzieć tego, że w lutym Rosja zaatakuje Ukrainę. Doniesienia nie zostały oficjalnie potwierdzone.

Według ustaleń gazety "L'Opinion", we wtorek Vidaud został poinformowany o tym, że w lecie będzie musiał opuścić stanowisko z powodu niepowodzeń w sprawie Ukrainy i dlatego postanowił już teraz ustąpić.

Szef sztabu sił zbrojnych Francji Thierry Burkhard powiedział wcześniej w tym miesiącu gazecie "Le Monde", że francuski wywiad, w przeciwieństwie do swojego amerykańskiego odpowiednika, nie przewidział inwazji Rosji na Ukrainę. - Amerykanie powiedzieli, że Rosjanie zamierzają zaatakować i mieli rację. Nasze służby raczej uważały, że inwazja na Ukrainę będzie miała okropne koszty i że Rosjanie mają inne opcje obalenia prezydenta Wołodymyra Zełenskiego – relacjonował Burkhard.

Dostarczanie danych o działaniach, nie intencjach

Są także inne opinie w sprawie działalności i osiągnięć szefa wywiadu wojskowego. Agencja AFP, powołując się na rozmówców w kręgach wojskowych, podała, że "zadaniem generała i jego służb było dostarczanie dowództwu danych o działaniach, a nie intencjach przeciwnika". A ponieważ wywiad doszedł do wniosku, że Rosja miała wszelkie możliwości, by dokonać inwazji zbrojnej na Ukrainę, to ogólnie rzecz biorąc, jak pokazał dalszy rozwój wydarzeń, Vidaud się nie mylił.