W pobliżu Paryża znaleziono ciała kobiety i czwórki jej małych dzieci. Ojciec "uciekł"

BBC pisze, że w regionie paryskim doszło ostatnio do "serii dzieciobójstw". Przypomina, że pod koniec listopada 41-letni mężczyzna przyznał się do zabicia swoich trzech córek w wieku od 4 do 11 lat i oddał się w ręce policji. Policja znalazła je martwe w jego domu w miejscowości Alfortville, na południowo-wschodnich przedmieściach stolicy. Natomiast w październiku policjant zabił swoje trzy córki, a następnie odebrał sobie życie w swoim domu w Vemars w departamencie Val-d'Oise.