"Akty sabotażu" we Francji. Prokuratura wszczęła śledztwo, ruch pociągów stopniowo przywracany

W piątek po południu minister transportu Francji Patrice Vergriete przekazał, że ruch jest stopniowo przywracany na paryskim dworcu Montparnasse, gdzie najmocniej został zakłócony w piątek rano. Pociągi na Gare de l'Est (dworzec Wschodni) i Gare du Nord (dworzec Północny) mają opóźnienia od 1,5 do 2 godzin. Vergriete zaapelował do pasażerów, by nie jechali na dworzec, jeśli nie mają potwierdzenia, że ich pociąg przyjedzie.