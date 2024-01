Francuskie władze nie promowały "trzeźwego stycznia". Macron oskarżany o uleganie lobby

Prezydent Francji Emmanuel Macron został oskarżony o ustępowanie lobby winiarskiemu poprzez zaniechanie promowania bezalkoholowego "trzeźwego stycznia".

Pięćdziesięciu specjalistów do spraw uzależnień we Francji napisało list otwarty, w którym ubolewa nad brakiem wsparcia rządu dla kampanii "nie pij" po świętach. "Nasze zaufanie do rządu, że będzie prowadził spójną i zdecydowaną politykę przeciw alkoholizmowi, zostało poważnie nadszarpnięte" - napisali lekarze.

W swoim liście lekarze stwierdzili, że "trzeźwy styczeń" stał się popularnym wydarzeniem towarzyskim od czasu sprowadzenia go z Wielkiej Brytanii, ale na wyspach jego sukces został osiągnięty mimo obojętności rządu.

Francuscy ministrowie dystansują się od "trzeźwego stycznia"

Kilku ministrów zdystansowało się wobec wezwania do miesięcznej abstynencji, twierdząc, że wolą zachęcać do umiaru niż do całkowitego odstawienia alkoholu – wskazała brytyjska stacja BBC.

Minister rolnictwa Marc Fesneau powiedział, że ogólny spadek spożycia alkoholu we Francji o 70 proc. w ciągu ostatnich 50 lat i o 7-10 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem sprawił, że kampania "trzeźwego stycznia" stała się nieistotna.

- Nie sądzę, że Francuzi powinni kogokolwiek uczyć. Ludzie mają dość mówienia im, co mają jeść, co pić, jak podróżować. Jest taki sposób życia, który również zasługuje na szacunek – powiedział.

- Byłbym bardzo podejrzliwy, gdybym usłyszał, że rząd przez miesiąc mówi ludziom, jak mają żyć – powiedział były minister zdrowia Aurelien Rousseau zapytany na początku grudnia, czy dołączy do "trzeźwego stycznia".

Macron oskarżany o wspieranie lobby winiarskiego

Dla krytyków te reakcje są oznaką tego, że rząd, kierując się wskazówkami prezydenta Macrona, zdecydował, że ważniejsze jest nie obrażanie lobby winiarskiego niż promowanie zdrowego trybu życia.

- Wiemy doskonale, że w przypadku tego rządu, a przede wszystkim tego prezydenta, powiązania z lobby alkoholowym są szczególnie silne – powiedział specjalista ds. uzależnień Jean-Pierre Couteron.

Zwolennicy "trzeźwego stycznia" twierdzą, że Francja jest nadal czwartym co do wielkości konsumentem alkoholu w Europie i że alkohol jest odpowiedzialny za ponad 40 tysięcy zgonów rocznie we Francji.

Mówią też, że kampania ciesząca się finansowym wsparciem rządu dotrze do znacznie większej liczby osób niż 16 tysięcy, które zarejestrowały się w 2023 roku.

Macron osobowością roku magazynu winiarskieogo

BBC zauważa, że zarzut o osobiste negatywne podejście Emanuela Macrona do "trzeźwego stycznia" znajduje potwierdzenie w jego publicznym poparciu dla alkoholu w przeszłości.

W 2022 roku Macron – po tym jak stwierdził, że codziennie dwa razy pije wino, podczas obiadu i kolacji - został wybrany przez magazyn Review of French Wines Osobowością Roku.

W czerwcu 2023 roku sfilmowano o, jak popijał piwo w szatni drużyny rugby, co również spotkało się z krytyką.

Autor:asty//mrz

Źródło: BBC