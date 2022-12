Macron obiecał darmowe prezerwatywy. "Rozpoczynamy małą prewencyjną rewolucję"

Prezydent Francji Emmanuel Macron obiecał w czwartek darmowe prezerwatywy dla osób młodych, w wieku od 18 do 25 lat, dostępne w aptekach od 1 stycznia 2023 roku. Celem takiego zabiegu jest ograniczenie skali przenoszenia chorób drogą płciową. "Rozpoczynamy małą prewencyjną rewolucję" - napisał Macron w mediach społecznościowych.

Podczas sesji Krajowej Rady do spraw Refundacji Zdrowia (CNR) w czwartek w Fontaine-le-Comte w Nowej Akwitanii, poświęconej zdrowiu młodzieży, prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział, że od 1 stycznia dostęp do prezerwatyw w aptekach dla młodych ludzi w wieku od 18 do 25 lat będzie bezpłatny.