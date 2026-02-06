Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Luwr pokazał zdjęcia korony cesarzowej Eugenii zniszczonej przez włamywaczy

Korona przed i po kradzieży
Co mogło stać się z klejnotami, skradzionymi z Luwru?
Źródło: TVN24
Włamywacze, którzy w październiku 2025 roku okradli Luwr, podczas ucieczki upuścili koronę cesarzowej Eugenii. Muzeum opublikowało zdjęcia uszkodzonego insygnium. Luwr ogłosił również, że wkrótce zaprosi konserwatorów do składania ofert na naprawę korony.

Korona cesarzowej Eugenii, której mąż Napoleon III rządził Francją w XIX wieku, to jeden z dziewięciu bezcennych atrybutów królewskich skradzionych przez włamywaczy podczas zuchwałego napadu na Luwr w październiku ubiegłego roku. Insygnium z ośmioma rzeźbionymi złotymi orłami, bogato zdobione szmaragdami i diamentami złodzieje upuścili na chodnik przed muzeum podczas ucieczki.

Korona przed kradzieżą
Korona przed kradzieżą
Źródło: S. Maréchalle/RMN-Grand Palas, Musée du Louvre

Raport specjalistów z Luwru stwierdza, że ​​korona prawdopodobnie została zmiażdżona podczas napadu, gdy włamywacze wyrwali ją przez małą szczelinę w jej wzmocnionej szklanej gablocie, następnie została dodatkowo uszkodzona przez upadek podczas ucieczki. W wyniku tego cztery palmy, ozdobione diamentami i szmaragdami, oderwały się. Według raportu Luwru brakuje około 10 z 1354 diamentów, wraz z jednym orłem.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Co skradziono z Luwru? Lista

Co skradziono z Luwru? Lista

Okradli Luwr i uciekli. Jest nowe nagranie

Okradli Luwr i uciekli. Jest nowe nagranie

Kradzież w Luwrze. Koronę czeka kosztowna renowacja

Ponad trzy miesiące po kradzieży Luwr opublikował zdjęcia pokazujące skalę zniszczeń. Wysadzane diamentami łuki korony, przypominające liście palmy, zostały wyrwane lub wygięte, wygięty jest również wysadzany klejnotami krzyż.

Korona po kradzieży
Korona po kradzieży
Źródło: Thomas Clot/Musée du Louvre

Słynne muzeum ogłosiło, że wkrótce zaprosi konserwatorów do składania ofert na naprawę korony. Proces ten będzie nadzorowany przez nowo utworzony komitet ekspertów. Olivier Gabet, dyrektor ds. sztuki dekoracyjnej muzeum powiedział, że pracownicy muzeum nie wiedzą, ile będzie kosztować renowacja. Początkowo szacowali ją na 40 tysięcy euro. Ponieważ odnaleziono już prawie wszystkie części, rzeczywisty koszt będzie dotyczył jedynie godzin prac naprawczych. Jak dodał, spodziewa się, iż korona zostanie odrestaurowana do końca roku i zaprezentowana publiczności "oczywiście w Luwrze".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zuchwały napad na Luwr. Co wiemy

Zuchwały napad na Luwr. Co wiemy

Kolejne aresztowania w sprawie kradzieży w Luwrze

Kolejne aresztowania w sprawie kradzieży w Luwrze

Korona Eugenii jest jednym z niewielkiej kolekcji francuskich klejnotów koronnych, które pozostają w posiadaniu państwa. Wiele regaliów zostało skradzionych po wybuchu rewolucji francuskiej w 1789 roku, a większość pozostałych została sprzedana przez władze w 1887 roku. Korona Eugenii została nabyta przez muzeum w 1988 roku.

Korona była częścią zestawu zamówionego przez Napoleona III, ostatniego cesarza Francji, dla niego i jego żony. Mieli ją nosić podczas otwarcia "wystawy powszechnej" w Paryżu w 1855 roku. Według Luwru, korona, pod nadzorem oficjalnego jubilera cesarza, została wykonana z diamentów, szmaragdów i diamentów o szlifie rozetowym.

Służby badają nieprawidłowości w Luwrze

Luwr, największe i najczęściej odwiedzane muzeum na świecie, wciąż nie otrząsnął się po włamaniu, do którego doszło 19 października ubiegłego roku 30 minut po otwarciu - zdarzenie to ujawniło wady przestarzałego systemu bezpieczeństwa oraz starzejącą się infrastrukturę.

Francuski minister kultury powołał zewnętrznego eksperta w celu zbadania nieprawidłowości w muzeum. Śledztwo z udziałem ponad stu funkcjonariuszy policji doprowadziło do postawienia zarzutów pięciu osobom. Jednak poza koroną cesarzowej, żadnego z klejnotów nie odnaleziono.

OGLĄDAJ: Zuchwały skok. To zdradziło złodziei
Ciężarówka z wysięgnikiem, którą sprawcy porzucili pod Luwrem

Zuchwały skok. To zdradziło złodziei

Ciężarówka z wysięgnikiem, którą sprawcy porzucili pod Luwrem
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Adam Styczek/am

Źródło: The New York Times

Źródło zdjęcia głównego: S. Maréchalle/RMN-Grand Palas, Musée du Louvre; Thomas Clot/Musée du Louvre

Udostępnij:
Tagi:
FrancjaLuwr
Czytaj także:
Policjant pomógł wyczerpanej seniorce
Seniorka nie mogła dojść do domu. Prosiła o pomoc, nikt nie reagował
WARSZAWA
Utrudnienia na A2 po kolizjach
Utrudnienia na A2 po dwóch kolizjach
WARSZAWA
Wiceprezydent J. D. Vance kibicuje amerykańskim hokeistkom podczas rozgrywek w Mediolanie
Kolumna 45 aut i "zablokowane" cztery piętra hotelu. J.D. Vance na igrzyskach
Świat
imageTitle
Kluczowe miejsce igrzysk zostanie zburzone. "Moje dni są policzone"
EUROSPORT
Trwa poszukiwanie domów dla psów ze Schroniska Kocham Psisko (zdjęcie ilustracyjne)
"Szereg nieprawidłowości" w "nielegalnym schronisku". Jest zawiadomienie
WARSZAWA
imageTitle
Tam mamy największe szanse na medale
EUROSPORT
zurek-0069
Ziobro "w złotej klatce". Żurek: będzie ścigany jak każdy potencjalny przestępca
Polska
Marznące opady
Gołoledź. Tu nadal trzeba uważać
METEO
imageTitle
Wypadł z trasy, stracił kask, polała się krew. "Jestem idiotą"
EUROSPORT
Jeff Bezos
Potężne inwestycje Amazona. Niedługo po cięciach w "Washington Post"
BIZNES
Bitcoin
Bitcoin najsłabszy od wyborów w USA. Co jest powodem?
BIZNES
Do groźnej kolizji doszło na trasie S7 w miejscowości Szczukowice
Po kolizji na ekspresówce trafił przed sąd w trybie przyspieszonym
Kielce
Zalane drogi w Dalmacji
"Ekstremalna sytuacja" na południu Chorwacji
METEO
Uratowany pies z wykopu w Gaworzycach
Pies wpadł do głębokiego wykopu. Akcja strażaków
Wrocław
Celowo wprowadził autobus w poślizg
"Rozbujał" autobus, żeby sprawić frajdę pasażerom. Trafił na radiowóz
WARSZAWA
Lądował helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (zdjęcie ilustracyjne)
Tragedia podczas cięcia drzewa. Nie żyje 24-latek
Kraków
Władimir Aleksiejew
Zamach w Moskwie. Generał ciężko ranny
Świat
imageTitle
Ceremonia otwarcia igrzysk. Godzina i szczegóły
EUROSPORT
Pennsylvania Station
Lotnisko i dworzec imienia Trumpa? CNN: prezydent przedstawił ofertę
Świat
Policja (zdj. ilustracyjne)
Po nagraniu policjanta komendant traci stanowisko. "Syf na posterunku, podłogi uje****"
Olsztyn
Konkret24: Półrocze prezydentury. Ile z obietnic Planu 21 Karol Nawrocki zrealizował
Ile z Planu 21 Karol Nawrocki zrealizował
Zespół autorów
Michał IstelGabriela SieczkowskaZuzanna Karczewska
imageTitle
"Jest pole do poprawy", "odpuściłbym komentarz". Polacy o pierwszych treningach
EUROSPORT
Kołobrzeg. Pociąg zerwał oblodzoną linię trakcyjną
Pociąg zerwał oblodzoną linię trakcyjną. Ewakuowano pasażerów
Szczecin
imageTitle
Wyjaśniła się przyszłość Sochana
EUROSPORT
Zbigniew Ziobro
Węgry nie reagują, Polska ma "dwa instrumenty"
Polska
Don Bacon
Republikański kongresmen: czas na nowego ambasadora
Świat
Gołoledź oraz opady marznącego deszczu w Ustce
"Chodź wolno i ostrożnie"
METEO
imageTitle
Przełożyli pogrzeb, by mógł wystartować. Spełni ostatnie życzenie ojca
EUROSPORT
Teren Fortu Wawrzyszew okala fosa
Planują tunele, działkowcy boją się o wodę. "Ona przesądza o życiu lub śmierci wielu zwierząt"
Dariusz Gałązka
enea logo shutterstock_2139081777
Regulator bierze się za Eneę. Stawką setki milionów
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica