Luwr pokazał zdjęcia korony cesarzowej Eugenii zniszczonej przez włamywaczy

Co mogło stać się z klejnotami, skradzionymi z Luwru? Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Korona cesarzowej Eugenii, której mąż Napoleon III rządził Francją w XIX wieku, to jeden z dziewięciu bezcennych atrybutów królewskich skradzionych przez włamywaczy podczas zuchwałego napadu na Luwr w październiku ubiegłego roku. Insygnium z ośmioma rzeźbionymi złotymi orłami, bogato zdobione szmaragdami i diamentami złodzieje upuścili na chodnik przed muzeum podczas ucieczki.

Korona przed kradzieżą Źródło: S. Maréchalle/RMN-Grand Palas, Musée du Louvre

Raport specjalistów z Luwru stwierdza, że ​​korona prawdopodobnie została zmiażdżona podczas napadu, gdy włamywacze wyrwali ją przez małą szczelinę w jej wzmocnionej szklanej gablocie, następnie została dodatkowo uszkodzona przez upadek podczas ucieczki. W wyniku tego cztery palmy, ozdobione diamentami i szmaragdami, oderwały się. Według raportu Luwru brakuje około 10 z 1354 diamentów, wraz z jednym orłem.

Kradzież w Luwrze. Koronę czeka kosztowna renowacja

Ponad trzy miesiące po kradzieży Luwr opublikował zdjęcia pokazujące skalę zniszczeń. Wysadzane diamentami łuki korony, przypominające liście palmy, zostały wyrwane lub wygięte, wygięty jest również wysadzany klejnotami krzyż.

Korona po kradzieży Źródło: Thomas Clot/Musée du Louvre

Słynne muzeum ogłosiło, że wkrótce zaprosi konserwatorów do składania ofert na naprawę korony. Proces ten będzie nadzorowany przez nowo utworzony komitet ekspertów. Olivier Gabet, dyrektor ds. sztuki dekoracyjnej muzeum powiedział, że pracownicy muzeum nie wiedzą, ile będzie kosztować renowacja. Początkowo szacowali ją na 40 tysięcy euro. Ponieważ odnaleziono już prawie wszystkie części, rzeczywisty koszt będzie dotyczył jedynie godzin prac naprawczych. Jak dodał, spodziewa się, iż korona zostanie odrestaurowana do końca roku i zaprezentowana publiczności "oczywiście w Luwrze".

Korona Eugenii jest jednym z niewielkiej kolekcji francuskich klejnotów koronnych, które pozostają w posiadaniu państwa. Wiele regaliów zostało skradzionych po wybuchu rewolucji francuskiej w 1789 roku, a większość pozostałych została sprzedana przez władze w 1887 roku. Korona Eugenii została nabyta przez muzeum w 1988 roku.

Korona była częścią zestawu zamówionego przez Napoleona III, ostatniego cesarza Francji, dla niego i jego żony. Mieli ją nosić podczas otwarcia "wystawy powszechnej" w Paryżu w 1855 roku. Według Luwru, korona, pod nadzorem oficjalnego jubilera cesarza, została wykonana z diamentów, szmaragdów i diamentów o szlifie rozetowym.

Służby badają nieprawidłowości w Luwrze

Luwr, największe i najczęściej odwiedzane muzeum na świecie, wciąż nie otrząsnął się po włamaniu, do którego doszło 19 października ubiegłego roku 30 minut po otwarciu - zdarzenie to ujawniło wady przestarzałego systemu bezpieczeństwa oraz starzejącą się infrastrukturę.

Francuski minister kultury powołał zewnętrznego eksperta w celu zbadania nieprawidłowości w muzeum. Śledztwo z udziałem ponad stu funkcjonariuszy policji doprowadziło do postawienia zarzutów pięciu osobom. Jednak poza koroną cesarzowej, żadnego z klejnotów nie odnaleziono.

OGLĄDAJ: Zuchwały skok. To zdradziło złodziei

Opracował Adam Styczek/am