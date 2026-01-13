Logo strona główna
Świat

Pierwsza taka sytuacja we Francji od końca drugiej wojny światowej

Paryż
Paryż i Sekwana
Źródło: ENEX
W 2025 roku we Francji zmarło więcej osób niż się urodziło. Taka sytuacja miała miejsce po raz pierwszy od końca drugiej wojny światowej - poinformował państwowy urząd statystyczny INSEE. Przez wiele lat sytuacja demograficzna nad Sekwaną była korzystniejsza niż w innych krajach Unii Europejskiej. Nowe dane oznaczają jednak, że kraj dołączył do ogólnego negatywnego trendu demograficznego w Europie.

Nowe dane przedstawił we wtorek francuski Państwowy Instytut Statystyki i Badań Ekonomicznych (INSEE). Wynika z nich, że w 2025 roku we Francji zmarło 651 tysięcy osób, a urodziło się 645 tysięcy, o dwa procent mniej niż rok wcześniej. Oznacza to, że liczba zgonów przewyższyła liczbę urodzeń o sześć tysięcy. Taka sytuacja miała miejsce po raz pierwszy od końca drugiej wojny światowej.

Według INSEE wskaźnik dzietności spadł w zeszłym roku do poziomu 1,56 dziecka na kobietę, co jest z kolei najniższym wskaźnikiem we Francji od czasu pierwszej wojny światowej.

"Niepokojące" prognozy dla Polski

"Niepokojące" prognozy dla Polski

Moda się nie zmienia, te imiona wciąż są najpopularniejsze

Moda się nie zmienia, te imiona wciąż są najpopularniejsze

Francja dołącza do negatywnego trendu w Europie

Przez wiele lat sytuacja demograficzna we Francji była korzystniejsza niż w innych krajach Unii Europejskiej. Nowe dane oznaczają jednak, że kraj dołączył do ogólnego negatywnego trendu demograficznego w Europie.

Negatywny przyrost naturalny spowodowany jest zarówno mniejszą liczbą urodzeń - w minionym roku spadła aż o 24 procent w porównaniu z rokiem 2010 - jak i większą liczbą zgonów. Ta rośnie, ponieważ pokolenie baby-boom, urodzone w dwóch pierwszych dekadach po zakończeniu drugiej wojny światowej, weszło w etap wysokiej śmiertelności.

Dlaczego we Francji rodzi się mniej dzieci

Demografowie podają kilka przyczyn spadku liczby urodzeń: obecne pokolenia mają inne aspiracje niż założenie rodziny, pary nie decydują się na dzieci z powodu problemów ze znalezieniem stabilnej pracy i mieszkania, czasami hamulcem są obawy przed pogodzeniem życia zawodowego i prywatnego, a także lęk przed tym, co przyniesie przyszłość, np. w związku ze zmianami klimatycznymi. Ostatnie konsultacje obywatelskie, organizowane na potrzeby komisji parlamentarnej, wskazują jednak, że główną przeszkodą jest obawa przed brakiem pieniędzy w rodzinie.

Populacja jednak wzrosła

Ogólna populacja we Francji wzrosła jednak w 2025 roku o 0,25 procenta, a powodem tego jest dodatnie saldo migracji. Różnica między liczbą osób, które wjechały do kraju, a liczbą wyjeżdżających wyniosła 176 tysięcy. Francja ma teraz 69,1 miliona mieszkańców (stan na 1 stycznia 2026 roku). W tej liczbie 2,3 miliona osób mieszka w departamentach zamorskich Francji.

W zeszłym roku średnia długość życia we Francji osiągnęła rekordowy poziom - 85,9 lat dla kobiet i 80,3 lat dla mężczyzn. Odsetek osób w wieku 65 lat i starszych w całej populacji wzrósł do 22 procent i niemal dorównuje odsetkowi osób poniżej 20. roku życia.

Kryzys, którego "nie da się naprawić transferami"
Kryzys, którego "nie da się naprawić transferami"

Maja Piotrowska

Autorka/Autor: pb//az

Źródło: Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Francja Demografia Kryzys demograficzny
