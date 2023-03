Ktoś otruł psy wyścigowe, truciznę ukrył w pulpetach

Wstępne dochodzenie policji wykazało, że trzy psy, które zmarły, poczuły się źle ok. 15 minut po tym, jak zjadły pulpety podrzucone na teren zawodów. Gensac zaznaczyła, że czworonóg, który przeżył, tylko polizał jeden z pulpetów. Jak dodała prokurator, wewnątrz mięsa, którego na miejscu znaleziono więcej, znajdowały się "czarne kulki", poddawane obecnie analizie. Prokuratura zaznaczyła w swoim oświadczeniu, że wezwany na miejsce weterynarz od razu stwierdził, iż mogło dojść do otrucia.

Oslo, Palma i Opale nie żyją

Fédération des Sports et Loisirs Canins (FSLC), organizator zawodów, w trakcie których doszło do tragedii, przekazał, że złożył wniosek o wszczęcie śledztwa w tej sprawie. Jak informuje CNN, wniosek o ściganie sprawcy lub sprawców zdarzenia złożył do organów ścigania również burmistrz Vauvert. Temu, kto otruł psy, grozi do pięciu lat pozbawienia wolności i kara finansowa w wysokości 75 tys. euro.