Świat Kradzież w muzeum w Alzacji. Zniknęła biżuteria warta kilka milionów euro Oprac. Filip Czerwiński |

Co mogło stać się z klejnotami skradzionymi z Luwru? Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Musée Lalique

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Jak poinformował portal France Info, zamaskowani złodzieje wyłamali drzwi do Muzeum Lalique'a w Alzacji z jego dziełami około godziny 5.30 w niedzielę. Szacuje się, że skradziono około 20 eksponatów z kolekcji biżuterii.

W krótkim komunikacie na Instagramie muzeum przekazało, że sprawcy działali bardzo szybko. Pracownicy zidentyfikowali skradzione elementy, a policja analizuje nagrania z monitoringu - napisano.

"Skradziono około 20 precjozów. Trwa szacowanie szkód, mogą one wynieść kilka milionów euro" - przekazała agencja AFP, powołując się na źródło zbliżone do sprawy.

Wejście do Muzeum Lalique'a w Alzacji Źródło zdjęcia: Musée Lalique

Nie pierwsza taka kradzież we Francji

Rene Lalique jest jednym z najbardziej cenionych jubilerów i artystów tworzących w szkle z przełomu XIX i XX wieku, w modnych wówczas stylach secesji i art deco.

Jak zauważyła AFP, Muzeum Lalique'a funkcjonowało w warunkach podwyższonej czujności po tym, gdy 19 października 2025 roku z paryskiego Luwru zrabowano klejnoty koronne o szacowanej wartości 88 milionów euro. W tej głośnej sprawie zatrzymano dotąd pięć osób, ale nie udało się odzyskać skradzionych przedmiotów.

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