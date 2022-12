Gwałtowny wzrost zakażeń koronawirusem we Francji

czytaj dalej

Celowo niespójne komunikaty Kremla są częścią operacji informacyjnej, której celem jest wprowadzenie Zachodu w błąd, aby skłonić Kijów do negocjacji i prewencyjnych ustępstw - napisał w najnowszej analizie Instytut Studiów na Wojną (Institute for the Study of War). Eksperci ISW zwrócili też uwagę na słowa kanclerza Niemiec Olafa Scholza, który stwierdził, że "Rosja przestała grozić użyciem broni jądrowej".