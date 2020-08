Dziesiątki zabitych i okaleczonych koni, władze nie wykluczają działań sekty. "To rzadko spotykane okrucieństwo"

W ciągu ostatnich kilku miesięcy we Francji znaleziono około 30 zabitych lub okaleczonych koni. Do tych okrutnych czynów doszło w różnych stadninach. Policja prowadzi w tej sprawie śledztwo. Brany jest pod uwagę wątek przestępstw z udziałem sekty. - Okrucieństwo wobec zwierząt jest wstępem do okrucieństwa wobec człowieka - powiedział przewodniczący Francuskiego Związku Jeździeckiego Serge Lecomte.