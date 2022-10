Kobieta zastrzelona podczas polowania na dziki. Strzał padł z broni jej partnera

Do wypadku doszło w niedzielę podczas polowania na dziki we francuskiej gminie Goudelin-Bringolo. Uczestnicząca w nim 67-letnia Brytyjka Jacqueline Taylor ok. godziny 11 została postrzelona w klatkę piersiową, według mediów pocisk trafił tuż nad sercem. Po wezwaniu na miejsce pogotowia kobietę przewieziono do szpitala w miejscowości Saint-Brieuc, gdzie zmarła wskutek odniesionych obrażeń.