Został pobity po tym, jak zwrócił uwagę pasażerom za brak maseczek. Kierowca autobusu nie żyje

Kierowca autobusu został brutalnie pobity w niedzielę w Bayonne w południowo-zachodniej Francji po tym, jak zwrócił uwagę grupie pasażerów za brak maseczek ochronnych. 58-letni mężczyzna trafił nieprzytomny do szpitala, w którym zmarł w piątek.

Do napaści doszło w niedzielę krótko po godzinie 19 w dzielnicy Balichon w Bayonne w południowo-zachodniej Francji. Grupa pasażerów zaatakowała kierowcę autobusu na trasie do Biarritz po tym, jak zwrócił on uwagę czterem mężczyznom, że nie posiadali obowiązkowych w transporcie publicznym maseczek ochronnych.