Kapitan tankowca z floty cieni skazany. Rok więzienia i wysoka grzywna

Tankowiec Boracay został zatrzymany pod koniec września 2025 roku Źródło: Reuters Archive

39-letni Chen Zhangjie został skazany w poniedziałek przez sąd w Breście. Oprócz kary roku więzienia, sąd orzekł także grzywnę w wysokości 150 tysięcy euro. Wyrok uzupełniony został nakazem aresztowania.

Obywatel Chin nie był obecny na odczytaniu wyroku.

Żołnierze "zetknęli się ze szczególnie złą wolą kapitana"

Wymiar kary jest zgodny z żądaniami prokuratury. Strona oskarżenia przekonywała podczas procesu, że żołnierze francuscy, którzy jesienią ubiegłego roku weszli na pokład tankowca, "zetknęli się ze szczególnie złą wolą kapitana". Sprawiło to, że zmuszeni byli do wykonania "niebezpiecznego manewru, mogącego skutkować wypadkiem".

Wcześniej informowano, że kapitan, który jesienią został na krótko zatrzymany, miał stawić się przed sądem.

Kapitan był oskarżony o niepodporządkowanie się poleceniom w chwili, gdy wojskowi z francuskiej marynarki wojennej chcieli skontrolować statek. Jednostka, objęta sankcjami Unii Europejskiej, znajdowała się w chwili zatrzymania na wodach międzynarodowych. Tankowiec przewoził ładunek ropy rosyjskiej, która miała trafić do Indii. Płynął pod fałszywą banderą Beninu.

Tankowiec Boracay z rosyjskiej floty cieni Źródło: Reuters

Adwokat oskarżonego Henri de Richemont wnioskował o uniewinnienie, argumentując, że jego klient nie może być sądzony przez sąd francuski w związku z wydarzeniami, do których doszło na wodach międzynarodowych. Obrońca przekonywał, że jeśli doszło do odmowy podporządkowania się, to na mocy konwencji z Montego Bay o prawie morza Chen Zhangjie powinien być sądzony przez sąd chiński.

Tankowiec Boracay zatrzymany

Boracay (obecnie: Phoenix) to niemal 20-letni tankowiec, używający również wielu innych nazw. Statek wypłynął 20 września 2025 roku z Primorska w obwodzie leningradzkim, przepłynął przez Bałtyk i miał zmierzać do Indii, ale zawrócił i obrał kurs na Saint-Nazaire na zachodzie Francji. Został zatrzymany pod koniec września ubiegłego roku.

W lutym agencja AFP podała, że na pokładzie tankowca znajdowali się dwaj pracownicy rosyjskiej firmy ochroniarskiej, założonej przez byłych funkcjonariuszy Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB). Na liście załogi figurowali jako technicy.

