To on zastąpi Marine Le Pen na czele Zjednoczenia Narodowego

Le Pen zapowiedziała już w czerwcu, że przestanie być szefową Zjednoczenia Narodowego, ponieważ chce skupić się na kierowaniu kołem poselskim ugrupowania w Zgromadzeniu Narodowym, niższej izbie parlamentu Francji . Przed przegranymi kwietniowymi wyborami prezydenckimi przekazała tymczasowo przywództwo partii Bardelli. Reuters zauważył, że spodziewa się, że Le Pen ponownie stanie do wyścigu o fotel prezydencki w 2027 roku.

"Cyborg" Le Pen

Jak zauważa Associated Press, Bardella będzie pierwszym szefem RN, który nie należy do klanu Le Penów. Pierwszym przywódcą i współzałożycielem tej formacji, zwanej dawniej Frontem Narodowym (FN), był ojciec Marine, Jean-Marie Le Pen. Front został utworzony przez liderów ugrupowania Ordre Nouveau (Nowy Porządek), które na przełomie lat 60. i 70. było najważniejszą formacją neofaszystowską we Francji. Partia definiowała się w swym manifeście jako ruch "antykapitalistyczny, antyliberalny i antymarksistowski".