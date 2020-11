"Niemal doskonała zbrodnia domowa". Kilkukrotnie zmieniał wersję, teraz usłyszał wyrok

Mąż kobiety, Jonathann Daval początkowo zgłosił jej zaginięcie, próbując przekonać policję, że kobieta poszła pobiegać i nigdy nie wróciła do domu. Po odkryciu ciała kobiety mężczyzna we łzach pojawiał się na konferencjach prasowych ze swoimi teściami. Trzy miesiące później prokuratorzy ogłosili, że przyznał się do zabicia żony. Początkowo zaprzeczał spaleniu ciała, jednak przyznał się do tego w zeszłym roku. W toku sprawy kilkakrotnie zmieniał swoją historię.