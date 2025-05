Średni wiek jego 299 ofiar to 11 lat. Były lekarz skazany na 20 lat więzienia

Joel Le Scouarnec to były chirurg oskarżony o przestępstwa seksualne Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: Joel Le Scouarnec był oskarżony o gwałty i wykorzystywanie seksualne 299 pacjentów. Średni wiek ofiar w momencie popełnienia tych czynów nie przekraczał 11 lat.

Lekarz odsiadywał już wyrok 15 lat więzienia za gwałt i napaść seksualną na czwórkę dzieci, w tym dwie swoje siostrzenice.

Francuskie media opisują skazanego, jako jednego z najbardziej znanych skazanych przestępców seksualnych w historii Francji.

Przed sądem w Vannes we Francji zapadł w środę wyrok na Joela Le Scouarneca, oskarżonego o gwałty i wykorzystywanie seksualne pacjentów. 20 lat, na które skazano emerytowanego lekarza, to maksymalna możliwa kara za te czyny. Jak informuje portal France24, Le Scouarnec nie będzie mógł ubiegać się o zwolnienie warunkowe przed upływem dwóch trzecich zasądzonej kary. Sąd wziął pod uwagę, że "popełnione czyny mają szczególną wagę ze względu na liczbę ofiar, ich młody wiek i charakter przestępstw".

Choć Le Scouarnec zapewniał, że nie pamięta dokładnie swoich czynów, wyjawił przed sądem ich nieznane dotąd szczegóły. Już pierwszego dnia procesu przyznał się do większości zarzutów. - Dopuściłem się okropnych czynów - powiedział przed sądem 74-latek. - Doskonale zdaję sobie sprawę, że rany są nieusuwalne i nieodwracalne, i że nie mogę cofnąć czasu - stwierdził. Dodał też, że jest winien ofiarom "wzięcie odpowiedzialności za swoje czyny".

Przed ogłoszeniem wyroku nie zwracał się do sądu o pobłażliwość. W ostatnim słowie powiedział, że prosi o prawo do "tego, by stać się lepszy".

Wyrok w sprawie Joela Le Scouarneca

Ten proces zapowiadano, jako największy w historii Francji w sprawie molestowania seksualnego dzieci. 74-letni obecnie emerytowany chirurg był oskarżony o napaść seksualną lub gwałt na łącznie 299 osobach, w większości dzieciach - swoich byłych pacjentach. Do przestępstw miało dochodzić między 1989 a 2014 rokiem, głównie w szpitalach w regionie Bretanii.

Jak pisaliśmy, sprawa trwa od 2017 roku, kiedy to mężczyznę oskarżono o gwałt na 6-letniej sąsiadce. Podczas przeszukania policja znalazła w jego domu m.in. 300 tys. zdjęć dzieci o charakterze pornograficznym oraz pamiętniki, w których opisane były przypadki setek gwałtów i napaści seksualnych - łacznie z nazwiskami ofiar. W marcu 2020 roku lekarz stanął przed sądem oskarżony nie tylko o gwałt na 6-latce, ale też na dwóch kilkuletnich siostrzenicach (do przestępstw miało dojść w latach 80. i 90.) oraz 4-letniej pacjentce (w 1993 roku). W grudniu 2020 roku Joel Le Scouarnec został skazany na 15 lat więzienia.

We wrześniu 2024 roku prokuratura poinformowała o kolejnym akcie oskarżenia w sprawie lekarza. Tym razem wymieniono 299 ofiar. Le Scouarneca oskarżono o 111 gwałtów i 188 napaści seksualnych na 158 chłopcach i 141 dziewczynkach. Średni wiek ofiar w momencie popełnienia tych czynów nie przekraczał 11 lat.

BBC przytaczało zeznania dorosłych dziś pacjentów lekarza. Pamiętali, jak lekarz dotykał ich pod pozorem badań lekarskich, czasem nawet w obecności rodziców lub innych lekarzy. Jednak większość w ogóle nie pamiętało tych zdarzeń, bo podczas napaści były pod narkozą. BBC podkreślało, że osoby te były w szoku, gdy policja poinformowała je, że ich nazwiska znalazły się w pamiętnikach chirurga.

Ofiary lekarza i ich bliscy zorganizowali w środę przed sądem w Vannes protest. Jak pisze France24 trzymali transparenty z napisami "nigdy więcej" i "oskarżam cię".

Wyrok w sprawie Joela Le Scouarneca. Przed sądem w Vannes zebrały się m.in. ofiary lekarza Źródło: PAP/EPA/TERESA SUAREZ

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.