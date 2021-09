Francja. Kobieta uznana za zmarłą walczy o "powrót do żywych"

Jeanne Pouchain w 2017 roku została uznana za zmarłą przez francuski sąd. Od tamtego czasu walczy, by "wrócić do żywych". Pomyłka, jakiej padła ofiarą, słono ją kosztowała - w przenośni i dosłownie. Jej rodzina straciła wszystkie oszczędności, a 59-letnia dziś kobieta podupadła na zdrowiu, zarówno fizycznie jak i psychicznie.

- Nazywam się Jeanne. Nadal nią jestem, mimo że w 2017 roku uznano mnie za zmarłą - mówi agencji Reutera 59-letnia Francuzka, paląc jednego papierosa za drugim. Opowiadając swoją historię, co jakiś czas wybucha płaczem. Jej oczy wypełniają się łzami także wtedy, gdy mówi, co planuje zrobić po oficjalnym powrocie do żywych.