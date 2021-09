Le Drian rozmawiał z Blinkenem o odbudowie zaufania między ich krajami

Ochłodzenie relacji w związku z paktem AUKUS

W piątek Le Drian oznajmił, że Paryż wzywa swoich ambasadorów w USA i Australii na konsultacje w związku z umową AUKUS, która doprowadziła do zerwania przez Canberrę umowy handlowej, zwanej we Francji "kontraktem stulecia" i ocenianej przez Reutera na co najmniej 40 mld dol., a przez Associated Press na blisko 100 mld dol.