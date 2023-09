Groźby śmierci dla Nicolasa Sarkozy'ego i jego syna. Anonimowy telefon miała odebrać jego siostra

czytaj dalej

Policja z Florydy zatrzymała 78-latka podejrzanego o zastrzelenie swojego sąsiada. Mężczyzna miał otworzyć ogień, kiedy 42-latek przycinał gałęzie drzew na jego posesji. Sam podejrzany miał powiedzieć śledczym, że strzelił do sąsiada, gdy ten podszedł do niego podczas kłótni - wynika z dokumentów sądowych, do których dotarła stacja CNN.