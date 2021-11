Francuski rząd gotów podjąć rozmowy z Londynem o nielegalnej migracji

Minister spraw wewnętrznych Francji Gerald Darmanin poinformował, że liczba funkcjonariuszy policji i żandarmerii odpowiedzialnych za walkę z nielegalną migracją zostanie podwojona, aby zlikwidować siatki przemytu ludzi szlakiem wiodącym do Wielkiej Brytanii przez Kanał La Manche.

Minister zapowiedział, że premier Francji Jean Castex wystosuje we wtorek list to szefa brytyjskiego rządu Borisa Johnsona, w którym zaproponuje mu porozumienia w sprawie migracji.

W niedzielę, po spotkaniu z szefami MSW Belgii, Niemiec i Holandii w Calais na północy Francji, Darmanin powiedział: "Wielka Brytania opuściła Unię Europejską, ale nie opuściła świata. Musimy razem poważnie podchodzić do kwestii migracji, unikając przy tym bycia zakładnikiem brytyjskiej polityki wewnętrznej".

Odpowiedzialnością za nasilenie kryzysu migracyjnego obarczył Wielką Brytanię. - Powodem przybywania migrantów do Calais, Dunkierki i całej północnej Francji jest atrakcyjność brytyjskiego rynku pracy, który oferuje pracę bez żadnej identyfikacji. Wielka Brytania musi wziąć za to odpowiedzialność i ograniczyć atrakcyjność swojego rynku - oświadczył.

Katastrofa łodzi z migrantami w kanale La Manche

Relacje obu państw pogorszyło zatonięcie łodzi z migrantami w kanale La Manche, w wyniku którego śmierć poniosło 27 osób. Johnson w liście do prezydenta Francji Emmanuela Macrona przedstawił pięć kroków, które jego zdaniem powstrzymałyby migrantów przed próbami nielegalnego pokonywania La Manche.

Największe oburzenie we Francji wywołała propozycja odsyłania do kraju osób, które w nielegalny sposób przedostały się do Wielkiej Brytanii. Francja w odpowiedzi na pismo odwołała zaproszenie na spotkanie dla brytyjskiej minister spraw wewnętrznych Priti Patel.