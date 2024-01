34-latek premierem Francji. Kim jest Gabriel Attal

We wtorek prezydent Francji Emmanuel Macron mianował 34-letniego Gabriela Attala na urząd premiera. To skutek wczorajszej dymisji dotychczasowej premier Elisabeth Borne. Attal jest bliskim współpracownikiem Macrona. Francuski prezydent przekazał na platformie X, że wie, że może liczyć na jego "energię i zaangażowanie".

Gabriel Attal - kim jest?

Gabriel Attal urodził się w 1989 roku w Clamart. Był członkiem Partii Socjalistycznej, a w 2017 roku dołączył do nowopowstałej partii Macrona, Republiko Naprzód (obecnie Odrodzenie) i został wybrany do Zgromadzenia Narodowego. Pełnił m.in. funkcję rzecznika rządu w latach 2020-2022, a później został ministrem delegowanym ds. rachunków publicznych przy ministrze finansów. Od lipca 2023 roku pełnił funkcję ministra edukacji i młodzieży.

Dziś według sondaży Attal jest jednym z najpopularniejszych polityków we Francji . Dał się poznać jako doświadczony minister, który dobrze wypada w wywiadach telewizyjnych oraz podczas wystąpień w parlamencie. Niedawno był twarzą przeforsowanego zakazu noszenia abai, okrycia zakładanego przez muzułmanki , w szkołach publicznych oraz prowadził kampanię zwalczającą przemoc wśród młodzieży.

- Gabriel Attal jest trochę jak Macron w 2017 roku - stwierdził polityk Odrodzenia Patrick Vignal, cytowany przez Reutersa. Odniósł się w ten sposób do faktu, że gdy Macron został prezydentem, był najmłodszą głową państwa w historii kraju, mając tylko 39 lat. - Ma autorytet - ocenił Attala jego partyjny kolega. Jean-Daniel Levy z pracowni sondażowej Harris Interactive ocenił zaś, że "duet Macron-Attal może tchnąć nowe życie (w prace rządu - red.)".

Pierwsza osoba otwarcie homoseksualna na czele rządu we Francji

Attal będzie najmłodszym premierem w historii Francji oraz pierwszą otwarcie homoseksualną osobą na tym stanowisku. Prywatnie 34-latek jest w związku partnerskim ze Stéphanem Séjourné, który jest również politykiem. Był on doradcą prezydenta Macrona, a obecnie jest posłem do Parlamentu Europejskiego, przewodniczącym frakcji Odnówmy Europę w PE i sekretarzem generalnym partii Odrodzenie. W mediach społecznościowych pogratulował już swojemu partnerowi. "Potrzebujemy jego talentu, by zrealizować nasze polityczne zobowiązania" - napisał.