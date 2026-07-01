Świat Fala upałów we Francji. Zakłady pogrzebowe nie mogą już pomieścić zmarłych Oprac. Paulina Borowska |

Upał we Francji Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

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Francuski urząd ds. zdrowia (Santé publique France) poinformował w niedzielę, że w związku z trwającą falą upałów w kraju notuje się większe dzienne liczby zgonów. Tylko 24 czerwca odnotowano łącznie 1200 zgonów, a w dniach 25 i 26 czerwca - ponad 1400. Dla porównania w kwietniu i maju było to około 900-1000 zgonów dziennie.

Zdaniem urzędu oznacza to, że w ciągu tych trzech dni we Francji doszło do łącznie około tysiąca nadmiarowych zgonów, za co odpowiadać mają upały. Zaznaczono, że liczby te nie są jeszcze ostateczne i mogą się zwiększyć. Większość zmarłych to osoby powyżej 65. roku życia.

W trakcie czerwcowej fali upałów wtorek 23 czerwca był najgorętszym dniem w historii Francji od czasu rozpoczęcia pomiarów w 1947 roku, pobijając tym samym rekord z 2003 roku.

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Zakłady pogrzebowe są przepełnione

W związku z sytuacją wiele zakładów pogrzebowych w kraju jest przepełnionych. Portal 20minutes.fr zauważa, że zakłady mają wyjątkowo dużo pracy zwłaszcza w rejonie Paryża i całego regionu Île-de-France. Portal podaje, że w samej francuskiej stolicy tylko w ostatni piątek, gdy temperatura sięgała 39 stopni Celsjusza, zmarło 109 osób, podczas gdy średnio dziennie umiera siedem.

Zouhaier Hertelli prowadzi zakład pogrzebowy w Orly pod Paryżem, w którym są miejsca na 32 ciał. Obecnie wszystkie są zajęte. - Zakład jest całkowicie przepełniony. Zaczęło się w środę i czwartek, i tak przez cały weekend. W weekend odebrałem 150 telefonów, musiałem odmówić przyjęcia 150 ciał - przyznał w rozmowie z agencją Reuters.

- Dzwonią do nas rodziny, domy opieki, komisariaty, samorządy. Dzwonią koledzy z branży. Są u kresu wytrzymałości, ogarnęła ich całkowita panika. Proszę sobie wyobrazić, że ciało pana ojca lub matki zaczyna się rozkładać, a my nie jesteśmy w stanie go odebrać ani zaproponować żadnego rozwiązania - mówi.

Philippe, właściciel innego domu pogrzebowego w Aubervilliers pod Paryżem, przyznał w rozmowie z RTL, że w jego przypadku zazwyczaj obłożenie nie przekracza 60-65 proc., a w weekend wynosiło 90-95 proc. - Pytanie, które najczęściej słyszymy, brzmi: 'Kiedy możecie przyjechać po ciało? Jest gorąco i nie wiemy już, co robić'. Odpowiadamy, że zrobimy to tak szybko, jak to możliwe (...), ale przyjęcie wszystkich ciał jest niemożliwe. To nie jest łatwe, po dwóch godzinach oddzwonić do rodziny i powiedzieć: "Proszę państwa, nie mamy już wolnych miejsc" - opowiadał.

Francuska Federacja Branży Pogrzebowej (FNF) oszacowała, że w skali kraju w poniedziałek domy pogrzebowe były przepełnione w 66 proc., a w niektórych gęsto zaludnionych obszarach miejskich, takich jak Paryż czy Nantes, wskaźnik ten sięgał 100 proc.

Obecnie temperatury powietrza we Francji nieco zelżały, ale nadal oscylują wokół 30 stopni Celsjusza. Oczekuje się, że kolejna fala upałów nadejdzie już w najbliższy weekend - przekazała agencja meteorologiczna Meteo-France.