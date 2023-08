Francja ewakuuje obywateli z Nigru, pierwszy samolot wyleciał we wtorek wieczorem

W obliczu ryzyka eskalacji konfliktu Hiszpania i Włochy zapowiedziały, że przygotowują się do ewakuacji drogą powietrzną swoich obywateli. Niemcy wezwały swoich rodaków do przyłączenia się do francuskich lotów.

Francja ewakuuje obywateli z Nigru

Antyfrancuskie protesty w Nigrze

Biały Dom: nie ma dowodów, by Rosja stała za przewrotem w Nigrze

- Szczerze mówiąc, naszym zdaniem nie ma żadnych oznak, by Rosja za tym stała, by Rosja wspierała to materialnie, lub w jakikolwiek inny sposób praktycznie pomagała, by była w jakiś sposób odpowiedzialna za to, co się dzieje - powiedział rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby podczas briefingu prasowego online, odnosząc się do przewrotu wojskowe w Nigrze.