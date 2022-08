Alarm w pociągu w Eurotunelu. Dziesiątki pasażerów utknęły pod kanałem La Manche

W biegnącym pod kanałem La Manche Eurotunelu, który łączy Francję i Wielką Brytanię, utknęły we wtorek dziesiątki osób. W pociągu na trasie z Calais do Folkestone uruchomił się alarm. - To było jak film katastroficzny - mówiła jedna z pasażerek.

Pasażerowie zostali ewakuowani przez służby ratunkowe, a następnie przeniesieni do pociągu zastępczego, po czym kontynuowali podróż do Folkestone w hrabstwie Kent - przekazał w środę serwis BBC.

"To było jak film katastroficzny"

- To było jak film katastroficzny. Wchodziło się w otchłań, nie wiedząc, co się dzieje. Wszyscy musieliśmy stać (w tunelu­) pod wodą w wielkiej kolejce - powiedziała jedna z pasażerek pociągu, 37-letnia Sarah Fellows, opisując wydarzenie, do którego doszło we wtorek wieczorem.