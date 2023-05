"Opisuje podniecenie seksualne w najbardziej dosadny sposób". Kpiny z książki francuskiego ministra

Minister odpowiada krytykom

Do fali komentarzy kontrowersyjnego opisu odniósł się już sam Le Maire. Zapytany o to, czy martwią go kpiny z fragmentu jego nowej powieści, minister odparł: "A kto by się tym przejmował?" W ubiegłotygodniowej rozmowie na antenie stacji radiowej France Info stwierdził też, że krytycy "sprowadzają wszystkie 480 stron do 10 wersów" i polecił im, by "przeczytali całą książkę". - Jej tematem jest muzyka, moja pasja do muzyki. Gdybyśmy żyli samą polityką, bez wolności, jaką daje twórczość literacka i romantyczna, nie byłoby to wystarczające - podkreślił szef resortu gospodarki i finansów.