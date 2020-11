Macron zapowiada wzmocnienie francuskich granic. Mówi o potrzebie "dogłębnej przebudowy" strefy Schengen

Mer Nicei chce zawieszenia układu z Schengen

Zamachowiec, 21-letni obywatel Tunezji Brahim Aouissaoui, przybył nielegalnie do Europy na włoską wyspę Lampedusa pod koniec września. Do Nicei przyjechał we wtorek 27 października, dwa dni przed atakiem – przypomniał Estrosi, wpływowy polityk centroprawicowego ugrupowania Republikanie. Estrosi chce również, aby uchodźcy pozbawiani byli statusu ochronnego w przypadku popełnienia przestępstwa. Według niego "wszystkie procedury azylowe muszą być przeprowadzane w konsulatach generalnych znajdujących się na terytorium krajów obywateli ubiegających się o azyl”, a nie w krajach, do których te osoby przyjeżdżają.