Macron: Rosja zaczęła wchodzić w formę wasalizacji względem Chin

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan przemówił do zwolenników sprzed siedziby swojej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP) w Ankarze. - Chociaż nadal nie podano ostatecznych wyników wyborów, to my prowadzimy. Wierzę, że wygram w pierwszej rundzie - powiedział w nocy z niedzieli na poniedziałek. Głos zabrał także jego kontrkandydat, Kemal Kilicdaroglu. - Wyborów nie wygrywa się na balkonie. Dane z lokali wyborczych wciąż napływają - mówił. W wyścigu o fotel prezydenta kraju w wyborach w Turcji mierzyli się: obecny konserwatywny lider państwa Recep Tayyip Erdogan, wspierany przez większość opozycji przywódca centrolewicowej Republikańskiej Partii Ludowej (CHP) Kemal Kilicdaroglu oraz Sinan Ognan.