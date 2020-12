Macron apeluje do rządu o czujność. Zapowiada też zaostrzenie restrykcji na granicach

Prezydent Francji wezwał członków rządu do zwiększonej czujności w związku z pojawieniem się nowego szczepu koronawirusa w Wielkiej Brytanii. Emmanuel Macron zapowiedział też możliwe zaostrzenie restrykcji na granicach.

Emmanuel Macron zwrócił się w poniedziałek do premiera Jeana Castexa i ministrów zdalnie ze swojego biura, gdzie przechodzi kwarantannę w związku z zachorowaniem na COVID-19. Jego słowa były też transmitowane przez telewizję BFM.

Macron stwierdził, że w obliczu nowej sytuacji, powracający do kraju Francuzi prawdopodobnie będą musieli okazywać negatywny wynik testu PCR przed wjazdem. Jak dodał, choć po rozluźnieniu części restrykcji sytuacja epidemiczna w kraju ustabilizowała się, to krzywa zachorowań wypłaszczyła się na zbyt wysokim poziomie, by przed świętami można było znosić kolejne ograniczenia, w tym te dotyczące zgromadzeń.