Po zakazie dla muzułmanek wrócą szkolne mundurki? "Szkoła musi pozostać miejscem neutralnym"

- Szkoła jest świecka, a to oznacza, że nie ma w niej miejsca na symbole religijne - powiedział Emmanuel Macron, odnosząc się do nowego zakazu noszenia abai przez muzułmanki. Prezydent Francji stwierdził, że jest za "eksperymentowaniem" z wprowadzaniem szkolnych mundurków bądź jednolitych strojów.

W poniedziałek we Francji w życie wszedł nowy zakaz dla muzułmanek. Od teraz nie mogą one nosić już do szkół abai - luźnego okrycia wierzchniego, przypominającego płaszcz. Ma to związek ze świeckim charakterem państwa - chodzi o to, aby ubiór danej osoby nie mógł wskazywać na jej wyznanie.

Do nowych przepisów w poniedziałek odniósł się prezydent Emmanuel Macron. W transmitowanej na żywo rozmowie z Hugo Traversem, znanym w sieci z kanału HugoDécrypte dziennikarzem i youtuberem, podkreślił, że francuskie władze będą "nieugięte" w egzekwowaniu nowego zakazu w szkołach. - Szkoła jest świecka, a to oznacza, że nie ma w niej miejsca na symbole religijne. Musimy rozmawiać, musimy to wyjaśniać. Ale myślę, że to bardzo ważne, bo szkoła musi pozostać miejscem neutralnym - zaznaczył.

Przypomniał też niedawny akt islamskiego terroryzmu, w którym 18-letni uczeń w 2020 roku zabił nauczyciela, Samuela Paty, po tym, jak ten pokazywał w klasie karykatury Mahometa podczas lekcji o wolności słowa. - Nie możemy udawać, że morderstwo Samuela Paty nie miało miejsca - podkreślił Macron. - Żyjemy w społeczeństwie z mniejszościami, ludźmi, którzy pod pretekstem religii przychodzą, by rzucić wyzwanie Republice i sekularyzmowi - stwierdził. Zaznaczył jednocześnie, że nie stawia znaku równości między terroryzmem a strojami noszonymi przez niektóre muzułmanki, ale że "problem świeckości w naszych szkołach jest poważny".

Macron zapowiada "eksperymentowanie" z mundurkami w szkołach

W odniesieniu do ubioru uczniów we francuskich szkołach publicznych prezydent przyznał, że jest za "eksperymentowaniem" z wprowadzaniem do placówek mundurków. Dziś wymóg taki obowiązuje już w niektórych szkołach prywatnych.

Nie podał szczegółów dotyczących szkół, które takie mundurki miałyby wprowadzać, ani czasu, kiedy taki "eksperyment" miałby się rozpocząć. Zaznaczył jednak, że zamiast mundurków szkoły mogłyby postawić też na jednolite, ale nieco mniej restrykcyjne wymogi dotyczące ubioru. Wskazał, że dzieci mogłyby ubierać się podobnie, np. "w parę jeansów, T-shirt i kurtkę". - Z pewnością dysponujemy metodami, które są bardziej akceptowalne dla nastolatków (niż mundurki - red.) - podkreślił. - Mogłoby się to wydawać nieco mniej restrykcyjne z punktu widzenia dyscypliny - dodał.

Francja. Rozpoczęcie roku szkolnego

Wypowiedź Macrona następuje po tym, jak wielu konserwatywnych i skrajnie prawicowych polityków wyraziło poparcie dla wprowadzania mundurków w szkołach. Prawa strona sceny politycznej optowała również za wprowadzeniem zakazu noszenia abai. We Francji debata publiczna na temat symboli islamskich w szkołach trwa od miesięcy.

