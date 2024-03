Macron na sali treningowej, fotografie wywołały falę komentarzy

Soazing de la Moissonnière - fotografka francuskiego prezydenta zamieściła na Instagramie dwa zdjęcia kilka dni po tym, jak zaczął on zajmować znacznie ostrzejszy kurs wobec Rosji. "Niedługo potem 'Rocky' zaczął zyskiwać na popularności w mediach społecznościowych" – dodaje brytyjski nadawca.

Francuskie media komentują zdjęcia Macrona

W ubiegły czwartek we francuskiej telewizji ostrzegł, że Rosja dąży do rozszerzenia swojej władzy i nie zamierza się zatrzymać. – Jeśli zostawimy Ukrainę w spokoju, jeśli pozwolimy Ukrainie przegrać tę wojnę, to z pewnością Rosja zagrozi Mołdawii, Rumunii i Polsce – powiedział.