Macron o "ważnym wyborze", przed którym 12 czerwca staną Francuzi

- Chcę, by wszyscy obywatele Francji wiedzieli, jak ważny jest wybór, przed którym staną 12 czerwca. O ile bowiem wybory prezydenckie mają kluczowe znaczenie, to wybory do Zgromadzenia Narodowego będą miały decydujący charakter - mówił Emmanuel Macron podczas wizyty w leżącej na południu kraju miejscowości Puycelsi w departamencie Tarn.