Emmanuel Macron: istnieje ryzyko, że tocząca się na Ukrainie wojna rozleje się na sąsiednie państwa

Prezydent Francji stwierdził w czwartek, że tocząca się na Ukrainie wojna "może rozlać się na sąsiednie państwa", w tym Mołdawię. Emmanuel Macron wyraził nadzieję, że Unia Europejska "szybko zaopiniuje" wniosek Mołdawii o członkostwo we wspólnocie.

- Mam nadzieję, że Unia Europejska szybko zaopiniuje wniosek Mołdawii o członkostwo w UE, co pozwoli na to, by w najbliższych tygodniach rząd w Kiszyniowie otrzymał jasną odpowiedź w tej sprawie - powiedział również Macron.