Macron: chcemy poprawić system ochrony granic zewnętrznych

- Chcemy poprawić system ochrony granic zewnętrznych. Wiem, że tylko w ten sposób można przełamać ideologiczne różnice miedzy grupami politycznymi. Musimy mieć kompletne podejście do zjawiska migracji – podkreślił Macron.

Wyjaśnił, że takie podejście polega na pomocy rozwojowej dla krajów pochodzenia migrantów - co będzie omawiane pod koniec lutego 2022 r. na szczycie z krajami afrykańskimi – oraz ochronie granic zewnętrznych. - Trzeba tu inwestycji, solidarności. Wspólnotowe działania muszą wspierać regiony, ponieważ mamy zagrożenia hybrydowe, a zjawiska migracyjne są używane przez wrogie reżimy – podkreślił.

Jednocześnie wyraził nadzieję, że odpowiedzialność i solidarność w ochronie granic będzie taka sama w przypadku zarządzania azylem wewnątrz Unii, ponieważ "państwa członkowskie mają różną sytuację, czy to są kraje, do których migranci przybywają, czy do których są potem przemieszczani".