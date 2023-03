Macron: będzie projekt ustawy o wpisaniu prawa do aborcji do konstytucji

Prezydent Francji zapowiada przedstawienie w projektu ustawy, który ma na celu wpisanie do francuskiej konstytucji prawa do dobrowolnego przerywania ciąży. Emmanuel Macron ogłosił to podczas uroczystości zorganizowanych z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet.

Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział w środę przedstawienie w najbliższym czasie projektu ustawy, który ma na celu wpisanie prawa do dobrowolnego przerywania ciąży do francuskiej konstytucji.

Macron ogłosił to podczas uroczystości zorganizowanych z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Prezydent składał hołd zmarłej w 2020 roku w wieku 93 lat Gisele Halimi, prawniczce i feministce, która odegrała kluczową rolę w depenalizacji aborcji we Francji .

Senat za zmianą prawa dotyczącego aborcji

Zdominowany przez prawicę Senat przegłosował 1 lutego zapisanie w konstytucji "wolności kobiet" do uciekania się do aborcji, co omija faworyzowane przez lewicę pojęcie "prawa", ale które mimo to zostało okrzyknięte "dużym postępem" - pisze AFP.