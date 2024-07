Koalicja zaproponowała premiera. Macron komentuje

Lewicowa koalicja francuskiego Nowego Frontu Ludowego, która w wyborach w tym miesiącu zdobyła największą liczbę mandatów w parlamencie, zaproponowała na swojego premiera specjalistkę do spraw przestępczości finansowej Lucie Castets. Prezydent Emmanuel Macron powiedział, że zdymisjonowany rząd Gabriela Attala będzie działał co najmniej do połowy sierpnia.