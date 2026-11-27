Świat Dzwony kościelne biją co kwadrans przez całą dobę

Wiele choinek nie przetrwało upalnego francuskiego lata Źródło wideo: ENEX Źródło zdj. gł.: Anatoliy Cherkas/Shutterstock

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Sprawa dotyczy dzwonów znajdujących się na wieży kościoła Notre Dame de l’Assomption (Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej) w miejscowości La Garnache na zachodzie Francji. Jak pisze "The Guardian", co 15 minut, zarówno w dzień, jak i w nocy, z wieży kościoła można usłyszeć różnej długości fragmenty hymnu z VIII wieku, a dzwony biją tak od 1942 roku, całą dobę.

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Mieszkańcy poparli dzwony

- Latem musimy wybierać między upałem a słyszeniem dzwonów i bezsennością. To nie sprzyja odpoczynkowi - powiedział w rozmowie z "Ouest-France" 63-letni Thierry Simonin, który zamieszkał niedaleko kościoła w 2014 roku. Mężczyzna zainicjował petycję w sprawie wyciszenia dzwonów w nocy i zebrał dziesiątki podpisów oraz listów poparcia, które następnie zostały przekazane do urzędu miasta.

W niedzielę odbyło się głosowanie, w którym zapytano mieszkańców, czy chcą, aby kościelne dzwony zostały wyciszone między 22:00 a 7:00. W głosowaniu wzięło jednak udział zaledwie 749 spośród 5,5 tys. mieszkańców, z czego niemal trzy czwarte opowiedziało się za utrzymaniem dzwonów tak, jak do tej pory. "Władze miasta przyjęły wynik do wiadomości i dziękują wszystkim mieszkańcom La Garnache, którzy wzięli w nim udział" - przekazali urzędnicy.

"The Guardian" wyjaśnia, że osoby przywiązane do bicia dzwonów nie chcą rezygnować z tej tradycji. Według nich jest to część francuskiego dziedzictwa kulturowego i zarzucają nowym sąsiadom, że przed przeprowadzką do miasta nie zapoznali się z lokalnymi realiami. - To dobrze, że dzwony dzwonią przez cały czas. To część francuskiego dziedzictwa - twierdzi jeden z nich, Romain Menet.

Z drugiej strony osoby mieszkające niedaleko kościoła mówią, że jedyne, czego pragną, to spokojny sen. - W ciągu dnia nie ma żadnego problemu. Dzwony brzmią przyjemnie. Jednak w nocy dzwonią co kwadrans, co jest irytujące, gdy próbuje się zasnąć - ocenił inny z mieszkańców w rozmowie z radiem ICI Loire Océan.