Wyrok zapadł w czwartek w sądzie administracyjnym w Bordeaux. Na jego mocy dzielnica La Négresse w leżącym na północy Francji Biarritz musi w ciągu trzech miesięcy zmienić swoją historyczną nazwę - informuje portal France24. Sprawę do sądu skierowali aktywiści z grupy Memoires et Partages, według których nawiązuje ona do spuścizny kolonializmu.

Biarritz ma zmienić nazwę dzielnicy. Uzasadnienie sądu

Burmistrzyni Biarritz Maider Arosteguy w rozmowie z "Le Figaro" zapowiedziała, że odwoła się od wyroku do francuskiej Rady Stanu. Zwróciła uwagę, że "mieszkańcy są przywiązani do obecnej nazwy dzielnicy" i "są zszokowani taką interpretacją". - Czujemy rozczarowanie, że nie udało się przekonać sędziów, że termin 'La Negresse' nie jest obraźliwy. Choć rozumiem, że niektórzy mogą tak myśleć - powiedziała.

Wieloletnia batalia o zmianę

Aktywiści z Memoires et Partages już od dziesięciu lat próbowali zmusić władze miasta do podjęcia działań wobec "rasistowskich i seksistowskich" nazw. Zwracali się do urzędników, by rozważyli ich zmianę, jednak ci odmawiali, co skłoniło grupę do wejścia w 2020 roku na drogę sądową. Oprócz nazwy dzielnicy domagają się oni też zmiany tak samo brzmiącej nazwy ulicy.