Dziedziniec katedry Notre Dame otwarty. "Ten widok łamie mi serce"

Ponowne otwarcie dziedzińca przed katedrą Notre Dame przyciągnęło w niedzielę wielu paryżan. - Otwarcie placu w święto Zesłania Ducha Świętego to niezwykły znak - oświadczył metropolita Paryża arcybiskup Michel Aupetit. Prace nad odbudową spalonej świątyni zostały przerwane w połowie marca z powodu epidemii COVID-19. Pod koniec kwietnia rozpoczęto pierwsze porządki na placu.

- Od miesięcy oglądaliśmy katedrę Notre Dame z daleka, dziwnie jest wracać na plac, kiedy świątynia wciąż jest zniszczona. Ten widok łamie mi serce - wyznała Nathalie Speer, jedna z wielu mieszkanek francuskiej stolicy, która wybrała się na ponowne otwarcie placu. - Notre Dame to nasz symbol bardziej niż wieża Eiffla. Chcieliśmy zobaczyć, co się zmieniło, ale plac jest jakby mniejszy - powiedziała cytowana przez AFP Stephanie Cadillon, mieszkanka miasta.

"Prawdziwe odrodzenie"

Dziedziniec noszący imię Jana Pawła II został zamknięty po pożarze katedry 15 kwietnia 2019 roku. Na placu i przykatedralnej ulicy Rue du Parvis doszło do zanieczyszczenia ołowiem, a to zmusiło władze do zamknięcia terenu.