Dymisja dyrektorki Luwru. Cztery miesiące po zuchwałej kradzieży

Polska przewodniczka opowiada o tym, co zostało skradzione z Luwru Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W komunikacie Pałac Elizejski podał, że prezydent przyjął dymisję, uznając ją za "akt odpowiedzialności" w momencie, gdy "największe muzeum świata potrzebuje spokoju i nowego, silnego impulsu, aby pomyślnie zrealizować wielkie projekty".

Jak dodano, chodzi o projekty zabezpieczenia i modernizacji oraz projekt Nowe Odrodzenie, który przewiduje budowę wejścia i oddzielne pomieszczenie dla słynnej Mony Lisy.

Rezygnacja po zuchwałej kradzieży

Laurence des Cars podała się do dymisji po kradzieży w Luwrze z 19 października 2025 roku, ale ministra kultury Rachida Dati odrzuciła wtedy jej rezygnację.

Po odejściu zarządu muzeum, jak wynika z komunikatu Pałacu Elizejskiego, des Cars ma pełnić misję w ramach francuskiego przewodnictwa w G7, przewidującą współpracę między wielkimi muzeami.

Podejrzewani o kradzież w Luwrze Źródło: BFM TV

W październiku ubiegłego roku z Luwru skradziono przechowywane tam klejnoty koronne francuskich władców. Sprawcy przedostali się do muzeum od strony nabrzeża Sekwany. Wykorzystali zewnętrzny podnośnik, by wejść przez okno balkonowe, po czym zabrali z witryny eksponaty o wartości ocenianej na 88 milionów euro i uciekli.

Ciężarówka z wysięgnikiem, którą sprawcy porzucili pod Luwrem Źródło: PAP/EPA/Mohammed Badra

Rabunek zajął mniej niż 10 minut. Podejrzanych o włamanie ujęto, ale klejnotów nie odnaleziono.

OGLĄDAJ: Jak skradziono klejnoty za 102 miliony dolarów

Opracował Adrian Wróbel/akr