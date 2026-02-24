Logo strona główna
Dymisja dyrektorki Luwru. Cztery miesiące po zuchwałej kradzieży

Luwr po napadzie
Polska przewodniczka opowiada o tym, co zostało skradzione z Luwru
Źródło: TVN24
Emmanuel Macron przyjął rezygnację dyrektorki Luwru, gdzie kilka miesięcy temu doszło do kradzieży klejnotów koronnych, której zuchwłość wstrząsnęła Francją. Laurence des Cars składała dymisję dwa razy - za pierwszym razem jednak nie została ona przyjęta. Teraz francuski prezydent zaakceptował jej decyzję, nazywając ją "aktem odpowiedzialności".

W komunikacie Pałac Elizejski podał, że prezydent przyjął dymisję, uznając ją za "akt odpowiedzialności" w momencie, gdy "największe muzeum świata potrzebuje spokoju i nowego, silnego impulsu, aby pomyślnie zrealizować wielkie projekty".

Jak dodano, chodzi o projekty zabezpieczenia i modernizacji oraz projekt Nowe Odrodzenie, który przewiduje budowę wejścia i oddzielne pomieszczenie dla słynnej Mony Lisy.

Rezygnacja po zuchwałej kradzieży

Laurence des Cars podała się do dymisji po kradzieży w Luwrze z 19 października 2025 roku, ale ministra kultury Rachida Dati odrzuciła wtedy jej rezygnację.

Po odejściu zarządu muzeum, jak wynika z komunikatu Pałacu Elizejskiego, des Cars ma pełnić misję w ramach francuskiego przewodnictwa w G7, przewidującą współpracę między wielkimi muzeami.

Podejrzewani o kradzież w Luwrze
Podejrzewani o kradzież w Luwrze
Źródło: BFM TV

W październiku ubiegłego roku z Luwru skradziono przechowywane tam klejnoty koronne francuskich władców. Sprawcy przedostali się do muzeum od strony nabrzeża Sekwany. Wykorzystali zewnętrzny podnośnik, by wejść przez okno balkonowe, po czym zabrali z witryny eksponaty o wartości ocenianej na 88 milionów euro i uciekli.

Ciężarówka z wysięgnikiem, którą sprawcy porzucili pod Luwrem
Ciężarówka z wysięgnikiem, którą sprawcy porzucili pod Luwrem
Źródło: PAP/EPA/Mohammed Badra
Policja Luwr
"Kompletne ośmieszenie Luwru". Gdzie są "bezcenne" klejnoty?
Ciężarówka z wysięgnikiem, którą sprawcy porzucili pod Luwrem
Co ze śledztwem po kradzieży w Luwrze? "Wszystko jest możliwe"
wpis_luwr
Kradzież w Luwrze uchwycona na kamerach. Pokazali nagranie z monitoringu

Rabunek zajął mniej niż 10 minut. Podejrzanych o włamanie ujęto, ale klejnotów nie odnaleziono.

pc

Jak skradziono klejnoty za 102 miliony dolarów

pc
Opracował Adrian Wróbel/akr

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: EPA/Mohammed Badra

