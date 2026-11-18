Paryż. Choinka w prestiżowym domu towarowym Źródło wideo: ENEX Źródło zdj. gł.: Getty Images Europe

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Ogromna świąteczna choinka pojawia się pod kopułą w domu towarowym Galeries Lafayette już od 50 lat. W tym roku zaprojektowanie drzewka, podobnie jak świątecznych witryn w domu towarowym przy bulwarze Haussmann 40 w Paryżu, powierzono projektantowi mody Jean-Charlesowi de Castelbajacowi.

"Jeśli głównym celem sztuki jest wywołanie reakcji, to artyście udało się to znakomicie" - skomentował "Le Figaro". Świąteczne drzewko wywołało bowiem w mediach społecznościowych żywą dyskusję. Nie przypomina tradycyjnie zdobionej choinki. To konstrukcja w kolorach tęczy, ozdobiona skrzydłami, zwieńczona figurą anioła. "Ten artystyczny wybór nie każdemu przypadł do gustu" - stwierdził portal 20 Minutes.

« Il y a un malentendu » : face aux critiques, le créateur de mode Jean-Charles de Castelbajac défend le sapin de Noël des Galeries Lafayette

➡️ https://t.co/klOR6JdZfH pic.twitter.com/Ghd301rjg2 — Le Parisien | Paris (@LeParisien_75) November 12, 2026 Rozwiń

Komentarze internautów o drzewku w Galeries Lafayette

"76-letni projektant mody nadał tej gigantycznej instalacji swój charakterystyczny styl, pełen żywych kolorów, kolaży i nawiązań do świata dzieciństwa" - zauważa "Le Figaro". Jednak część Francuzów widzi to inaczej.

"Le Parisien" przywołuje negatywne komentarze internautów: "okropna", "tandetna", "hańba", "kompletny nonsens", "najgorsza choinka dotychczas zaprezentowana", "dzieło przedszkolaka". Niektórzy porównują projekt do szkolnej wycinanki z kartonu, inni są zdania, że przypomina samochodowy odświeżacz powietrza czy sowę, a nie drzewko.

Portal 20 Minutes podkreśla, że instalacja jest krytykowana nie tylko pod kątem estetycznym, ale też ideologicznym. "Jest jeszcze czas, żeby to naprawić" - piszą internauci pod postem prezentującym instalację. "Brakuje jej magii świąt" - podkreślają .

Projektant broni dzieła

Sam Jean-Charles de Castelbajac powiedział dziennikowi "Le Parisien", że "doszło do poważnego nieporozumienia". Stwierdził, że zdjęcia, które zalały media społecznościowe, zostały wykonane jeszcze przed podświetleniem choinki oraz uruchomieniem efektów dźwiękowych. "Zastąpiłem tradycyjne ozdoby świąteczne siłą światła" - tłumaczył i zaapelował, by nie oceniać jego dzieła zbyt pochopnie.

Projektant, jak pisze dziennik, znany jest ze stosowania kolaży i podstawowych barw. Według gazety chciał na nowo spojrzeć na świąteczne tradycje poprzez projekt przywołujący na myśl dzieciństwo - sam tak to wyjaśniał. Podkreślał też znaczenie rękodzieła w czasach sztucznej inteligencji. "Nie chciałem po prostu dekorować drzewka, nie jestem dekoratorem" - mówił w rozmowie ze stacją RTL.

Część użytkowników docenia koncepcję artysty. "Jest to poetyckie, rzemieślnicze i pełne niewinności" - napisał jeden z internautów. "Świeże podejście, podoba mi się!" - dodał inny.

Pomysłu broni też sam dom towarowy. Wyjaśniono, że choinka wykonana jest z "filcu, wystylizowanego tak, by przypominał wycinanki z papieru", a projektanta obdarzono pełnym zaufaniem. "W tych niespokojnych czasach chcieliśmy, aby święta były poetyckie, dziecięce i utrzymane w duchu rękodzieła" - stwierdzono.

red. AZ