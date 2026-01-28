Interwencja francuskiej policji. Wideo archiwalne Źródło: Reuters Archive

Kluczowe fakty: 68-letni Joel Gurrieau dodał narkotyk do szampana posłance Sandrine Josso w listopadzie 2023 roku.

Posłanka zorientowała się, że napój ma dziwny smak, i pośpiesznie opuściła mieszkanie senatora. W jej krwi wykryto narkotyki, a u Gurrieau znaleziono ecstasy.

Josso nadal jest posłanką centroprawicowej partii Ruch Demokratyczny. Guerriau zrezygnował z mandatu w izbie wyższej francuskiego parlamentu.

68-letni Joel Gurrieau został we wtorek skazany na cztery lata więzienia, z czego co najmniej 18 miesięcy musi spędzić za kratkami. Kary czterech lat więzienia domagała się prokuratura. Wnioskowano też o pięcioletni zakaz pełnienia przez niego funkcji publicznych oraz wpisanie go do rejestru przestępców seksualnych.

Josso o "ogromnej uldze"

Sąd nakazał również byłemu senatorowi zapłatę kwoty pięciu tysięcy euro (około 21 tysięcy złotych) odszkodowania ofierze za cierpienie psychiczne.

Były senator opisał podanie narkotyków 50-letniej obecnie posłance Zgromadzenia Narodowego Sandrine Josso w listopadzie 2023 roku jako "wypadek". Nazwał też siebie "idiotą". Guerriau był przyjacielem Josso od 10 lat.

Sandrine Josso Źródło: Platforma X/sandrinejossoan

Josso powiedziała krótko po wtorkowym werdykcie, że to "ogromna ulga". Adwokaci Guerriau zapowiedzieli apelację.

Guerriau, który zaprzeczył jakimkolwiek motywom seksualnym wobec Josso, zrezygnował z mandatu w izbie wyższej parlamentu w październiku. Wkrótce potem został wykluczony z centroprawicowej partii Horyzonty (fr. Horizons).

"Myślałam, że to kiepski szampan"

W poniedziałek 50-letnia Josso mówiła w sądzie, że ​​myślała, że ​​umrze po wizycie u Guerriau w jego mieszkaniu w eleganckiej szóstej dzielnicy stolicy Francji. Jak relacjonowała, udała się do Guerriau "z lekkim sercem, aby uczcić jego reelekcję", a potem odkryła w nim "napastnika". Tego wieczora była jedyną osobą goszczącą w jego apartamencie. Kiedy nalał jej szampana, zauważyła, że smakował nietypowo. - Myślałam, że może to kiepski szampan. Senator namawiał ją na kolejny toast, co uznała za dziwne.

Potem poczuła się źle, miała przyspieszone bicie serca. - Patrzył na mnie natarczywie, nigdy nie widziałam go takiego. Nie chciałam okazywać słabości, bo bałam się, że gdybym mu powiedziała, że ​​źle się czuję, zmusiłby mnie do położenia się - mówiła Josso. W pośpiechu opuściła mieszkanie i udała się do szpitala.

Raport toksykologiczny wykazał wysoką dawkę narkotyku we krwi kobiety. W mieszkaniu Guerriau znaleziono ecstasy.

Joel Guerriau opuszcza paryski sąd 27 stycznia Źródło: Paoloni Jeremy / ABACA / Forum

Guerrau tak się tłumaczył

Jak mówił prawnik kobiety, Arnaud Godefroy, Sandrine Josso długo zmagała się z konsekwencjami tego, co się jej przydarzyło. Przez pół roku nie pracowała i poddawała się leczeniu - fizycznemu, psychologicznemu i psychiatrycznemu. Miała koszmary i zaburzenia dysocjacyjne, prześladowały ją wspomnienia. Guerrau tłumaczył, że włożył ekstazy do kieliszka dzień wcześniej, aby poradzić sobie z atakiem paniki, ale potem postanowił nie brać narkotyku i schował kieliszek z powrotem do szafki. - W skrócie, jestem idiotą - powiedział. - Żal mi Sandrine - mówił przed sądem w Paryżu. - Jestem zniesmaczony sobą, swoją lekkomyślnością i głupotą - dodał. Stwierdził również, że za mało mówi się o skutkach narkotyków oraz o tym, jakie niosą ze sobą zagrożenia.

Zapytany o jego liczne wyszukiwania w internecie dotyczące ecstasy i narkotyku GHB, powiedział, że nic nie pamięta. - Byłem w pociągu, po prostu nasunęły mi się myśli i pomysły - powiedział sądowi, dodając, że rządzący muszą wykazywać zainteresowanie "wszystkimi bieżącymi wydarzeniami".

Prokuratura o motywach byłego senatora

Zdaniem prokuratury mężczyzna celowo dodał narkotyk do szampana Josso. Prokurator przypomniał, że Gurrieau, który był senatorem od 2011 do 2025 roku, sam głosował za ustawą wprowadzającą przestępstwo polegające na podaniu szkodliwej substancji w celu dokonania gwałtu lub napaści seksualnej. Zaznaczono również, że jako urzędnik powinien dawać przykład. Dodano jednak, że Guerriau nie miał żadnej przeszłości kryminalnej i "poświęcił część swojego życia działaniom na rzecz francuskiej demokracji".

Prokuratura zaznaczyła, że były senator nie wykonał żadnych czynności seksualnych wobec Josso, ale podał jej narkotyk z zamiarem zgwałcenia jej. Prokurator zapytał ironicznie, w jakim innym celu miałby to robić, sugerując, czy może chodziło mu o kradzież portfela.

Wsparcie dla innych ofiar

Francuski Senat 29 października ostatecznie przyjął ustawę zmieniającą definicję gwałtu i napaści seksualnej w kodeksie karnym. Nowe przepisy wprowadziły brak zgody za kluczowy element definicji gwałtu, a milczenie lub brak oporu nie będą uznawane za zgodę. Francja poszła w ten sposób w ślady takich krajów europejskich, jak Holandia, Hiszpania i Szwecja.

Josso nadal jest posłanką centroprawicowej partii Ruch Demokratyczny (fr. MoDem). Stała się zagorzałą zwolenniczką walki z napaścią seksualną wspomaganą narkotykami - pisze BBC. Dołączyła do stowarzyszenia zajmującego się tym typem przestępstwa, założonego przez Caroline Darian, córkę Dominique'a Pelicota, który w 2024 roku został uznany winnym podawania narkotyków swojej żonie Gisele i nakłaniania mężczyzn do gwałtu na niej w ich domu przez ponad dekadę.

Josso często pojawiała się w sądzie podczas procesu Pelicota. Darian i jej brat David brali z kolei udział w procesie w sprawie Guerriau.

