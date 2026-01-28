Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Polityk skazany za dodanie narkotyku do szampana. "W skrócie, jestem idiotą"

|
Joel Guerriau opuszcza paryski sąd 27 stycznia
Interwencja francuskiej policji. Wideo archiwalne
Źródło: Reuters Archive
Francuski sąd uznał, że były senator Joel Guerriau jest winny podania swojej przyjaciółce, posłance Sandrine Josso, narkotyków w celu dokonania na niej napaści seksualnej. We wtorek został skazany na cztery lata więzienia. Guerriau opisał zdarzenie jako "wypadek", a samego siebie nazwał "idiotą".
Kluczowe fakty:
  • 68-letni Joel Gurrieau dodał narkotyk do szampana posłance Sandrine Josso w listopadzie 2023 roku.
  • Posłanka zorientowała się, że napój ma dziwny smak, i pośpiesznie opuściła mieszkanie senatora. W jej krwi wykryto narkotyki, a u Gurrieau znaleziono ecstasy.
  • Josso nadal jest posłanką centroprawicowej partii Ruch Demokratyczny. Guerriau zrezygnował z mandatu w izbie wyższej francuskiego parlamentu.

68-letni Joel Gurrieau został we wtorek skazany na cztery lata więzienia, z czego co najmniej 18 miesięcy musi spędzić za kratkami. Kary czterech lat więzienia domagała się prokuratura. Wnioskowano też o pięcioletni zakaz pełnienia przez niego funkcji publicznych oraz wpisanie go do rejestru przestępców seksualnych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Senator podał jej kieliszek szampana. "Zrozumiałam, w jaką pułapkę wpadłam"

Senator podał jej kieliszek szampana. "Zrozumiałam, w jaką pułapkę wpadłam"

Senator podejrzany o odurzenie deputowanej z zamiarem napaści seksualnej

Senator podejrzany o odurzenie deputowanej z zamiarem napaści seksualnej

Josso o "ogromnej uldze"

Sąd nakazał również byłemu senatorowi zapłatę kwoty pięciu tysięcy euro (około 21 tysięcy złotych) odszkodowania ofierze za cierpienie psychiczne.

Były senator opisał podanie narkotyków 50-letniej obecnie posłance Zgromadzenia Narodowego Sandrine Josso w listopadzie 2023 roku jako "wypadek". Nazwał też siebie "idiotą". Guerriau był przyjacielem Josso od 10 lat.

Sandrine Josso
Sandrine Josso
Źródło: Platforma X/sandrinejossoan

Josso powiedziała krótko po wtorkowym werdykcie, że to "ogromna ulga". Adwokaci Guerriau zapowiedzieli apelację.

Guerriau, który zaprzeczył jakimkolwiek motywom seksualnym wobec Josso, zrezygnował z mandatu w izbie wyższej parlamentu w październiku. Wkrótce potem został wykluczony z centroprawicowej partii Horyzonty (fr. Horizons).

"Myślałam, że to kiepski szampan"

W poniedziałek 50-letnia Josso mówiła w sądzie, że ​​myślała, że ​​umrze po wizycie u Guerriau w jego mieszkaniu w eleganckiej szóstej dzielnicy stolicy Francji. Jak relacjonowała, udała się do Guerriau "z lekkim sercem, aby uczcić jego reelekcję", a potem odkryła w nim "napastnika". Tego wieczora była jedyną osobą goszczącą w jego apartamencie. Kiedy nalał jej szampana, zauważyła, że smakował nietypowo. - Myślałam, że może to kiepski szampan. Senator namawiał ją na kolejny toast, co uznała za dziwne.

Potem poczuła się źle, miała przyspieszone bicie serca. - Patrzył na mnie natarczywie, nigdy nie widziałam go takiego. Nie chciałam okazywać słabości, bo bałam się, że gdybym mu powiedziała, że ​​źle się czuję, zmusiłby mnie do położenia się - mówiła Josso. W pośpiechu opuściła mieszkanie i udała się do szpitala.

Raport toksykologiczny wykazał wysoką dawkę narkotyku we krwi kobiety. W mieszkaniu Guerriau znaleziono ecstasy.

Joel Guerriau opuszcza paryski sąd 27 stycznia
Joel Guerriau opuszcza paryski sąd 27 stycznia
Źródło: Paoloni Jeremy / ABACA / Forum

Guerrau tak się tłumaczył

Jak mówił prawnik kobiety, Arnaud Godefroy, Sandrine Josso długo zmagała się z konsekwencjami tego, co się jej przydarzyło. Przez pół roku nie pracowała i poddawała się leczeniu - fizycznemu, psychologicznemu i psychiatrycznemu. Miała koszmary i zaburzenia dysocjacyjne, prześladowały ją wspomnienia. Guerrau tłumaczył, że włożył ekstazy do kieliszka dzień wcześniej, aby poradzić sobie z atakiem paniki, ale potem postanowił nie brać narkotyku i schował kieliszek z powrotem do szafki. - W skrócie, jestem idiotą - powiedział. - Żal mi Sandrine - mówił przed sądem w Paryżu. - Jestem zniesmaczony sobą, swoją lekkomyślnością i głupotą - dodał. Stwierdził również, że za mało mówi się o skutkach narkotyków oraz o tym, jakie niosą ze sobą zagrożenia.

Zapytany o jego liczne wyszukiwania w internecie dotyczące ecstasy i narkotyku GHB, powiedział, że nic nie pamięta. - Byłem w pociągu, po prostu nasunęły mi się myśli i pomysły - powiedział sądowi, dodając, że rządzący muszą wykazywać zainteresowanie "wszystkimi bieżącymi wydarzeniami".

Prokuratura o motywach byłego senatora

Zdaniem prokuratury mężczyzna celowo dodał narkotyk do szampana Josso. Prokurator przypomniał, że Gurrieau, który był senatorem od 2011 do 2025 roku, sam głosował za ustawą wprowadzającą przestępstwo polegające na podaniu szkodliwej substancji w celu dokonania gwałtu lub napaści seksualnej. Zaznaczono również, że jako urzędnik powinien dawać przykład. Dodano jednak, że Guerriau nie miał żadnej przeszłości kryminalnej i "poświęcił część swojego życia działaniom na rzecz francuskiej demokracji".

Prokuratura zaznaczyła, że były senator nie wykonał żadnych czynności seksualnych wobec Josso, ale podał jej narkotyk z zamiarem zgwałcenia jej. Prokurator zapytał ironicznie, w jakim innym celu miałby to robić, sugerując, czy może chodziło mu o kradzież portfela.

Wsparcie dla innych ofiar

Francuski Senat 29 października ostatecznie przyjął ustawę zmieniającą definicję gwałtu i napaści seksualnej w kodeksie karnym. Nowe przepisy wprowadziły brak zgody za kluczowy element definicji gwałtu, a milczenie lub brak oporu nie będą uznawane za zgodę. Francja poszła w ten sposób w ślady takich krajów europejskich, jak Holandia, Hiszpania i Szwecja.

Josso nadal jest posłanką centroprawicowej partii Ruch Demokratyczny (fr. MoDem). Stała się zagorzałą zwolenniczką walki z napaścią seksualną wspomaganą narkotykami - pisze BBC. Dołączyła do stowarzyszenia zajmującego się tym typem przestępstwa, założonego przez Caroline Darian, córkę Dominique'a Pelicota, który w 2024 roku został uznany winnym podawania narkotyków swojej żonie Gisele i nakłaniania mężczyzn do gwałtu na niej w ich domu przez ponad dekadę.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Jako jedyny odwołał się od wyroku. Dostał wyższą karę

Jako jedyny odwołał się od wyroku. Dostał wyższą karę

Gisele Pelicot ponownie w sądzie. Jeden ze skazanych złożył apelację

Gisele Pelicot ponownie w sądzie. Jeden ze skazanych złożył apelację

Josso często pojawiała się w sądzie podczas procesu Pelicota. Darian i jej brat David brali z kolei udział w procesie w sprawie Guerriau.

OGLĄDAJ: Miasto oprawców. Ta historia wstrząsnęła światem
The Pelicot Rape Case - dokument w Plusie

Miasto oprawców. Ta historia wstrząsnęła światem

The Pelicot Rape Case - dokument w Plusie
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: Guardian, BBC

Źródło zdjęcia głównego: Paoloni Jeremy / ABACA / Forum

Udostępnij:
TAGI:
FrancjaParyżNarkotykiPrzemoc seksualna
Martyna Nowosielska-Krassowska
Martyna Nowosielska-Krassowska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Niemowlę z obrażeniami trafiło do szpitala. Sprawą zajmuje się prokuratura (zdjęcie ilustracyjne)
Zgłosili się z niemowlęciem do szpitala. Twierdzą, że spadło z przewijaka
Olsztyn
Poszukiwania Celine Cremer w 2023 roku
Ludzkie szczątki znalezione w buszu. Trzy lata temu zaginęła tam turystka
Świat
Zniszczenia po burzy Kristin w Figueira da Foz w Portugalii
Wiało tak, że padł diabelski młyn. Dwie ofiary śmiertelne burzy
METEO
Agresorka groziła mężczyźnie nożem
Przystawiła mu nóż do szyi i kazała jechać. Zarzuty dla 32-latki. Ta twierdzi, że "nic nie pamięta"
Łódź
imageTitle
Spore zmiany w kadrze skoczków. Czołowi Polacy nie jadą do Willingen
EUROSPORT
Targówek
"Zginęli od ciosów ostrym narzędziem". Mężczyzna zatrzymany po szturmie
WARSZAWA
Siedziba Prokuratury Krajowej
Loterie influencerów pod lupą prokuratury. Zatrzymano dziesięć osób
Poznań
Donald Trump
Amerykańska armada płynie w kierunku Iranu. "Większa niż wysłana do Wenezueli"
Świat
Pożar hali w Gliwicach
Płonie hala, kłęby czarnego dymu nad miastem
Katowice
bol brzucha brzuch shutterstock_2608793903
Chcesz, a nie możesz. Naukowcy odkryli powód częstego i wstydliwego problemu
Zdrowie
Działania policji na warszawskim Targówku
"Oni prosili go dwie godziny". Co wydarzyło się w domu na Targówku
WARSZAWA
imageTitle
Świątek nie przebierała w słowach. Organizatorzy turnieju reagują
EUROSPORT
Budynek, w którym doszło do zabójstwa
Makabryczny atak w Ustce. Funkcjonariusz SOP usłyszał zarzuty
Ustka
Upały doprowadziły do pożarów buszu w Australii
49 stopni na termometrach. Jest taki żar, że wybuchają pożary
METEO
walizka podroz lotnisko wakcje kobieta bagaz bagaze shutterstock_2629869557
Linie lotnicze pod lupą. Pasażerowie mogli zostać wprowadzeni w błąd
BIZNES
Krzysztof Kononowicz
Śledczy wracają do sprawy Krzysztofa Kononowicza
Białystok
Warszawa, 15.01.2026. Prezydent RP Karol Nawrocki i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas spotkania noworocznego z szefami misji dyplomatycznych akredytowanymi w Rzeczypospolitej Polskiej
Kulisy spotkania u Nawrockiego. Faworyt prezydenta "nie do zaakceptowania"
Zespół autorów
Arleta ZalewskaPatryk MichalskiKuba Koprzywa
pap_20251119_2RB (1)
Melania Trump z apelem do Amerykanów
Anna Zaleska
Skrzyżowanie ulic Grochowskiej i Zamienieckiej
Na Grochowskiej zginął sześciolatek. Zwężenia jezdni nie będzie, ale ma być bezpieczniej
WARSZAWA
Mężczyzna usłyszał zarzuty. Grozi mu dożywocie
Zadał cios nożem i podpalił mieszkanie. Ludzie musieli uciekać z kamienicy
Łódź
Kim Keon Hee była pierwsza dama Korei Południowej wchodząc na przesłuchanie do prokuratury w Seulu
Była pierwsza dama skazana na karę więzienia
Maciej Wacławik
Ktoś ukradł elementy defibrylatora
Ktoś ukradł baterie z defibrylatora. Ratownik nie mógł pomóc księdzu, który zasłabł podczas mszy
Białystok
Jarosław Kaczyński
Kaczyński trafił do szpitala
Polska
Oblodzenie
Lodowica i ekspansja siarczystego mrozu. Warto być przygotowanym
METEO
Schronisko w Wojtyszkach (zdjęcie powstałe ok. 2016 roku)
Sobolew, Wojtyszki, Radysy. Sprawdziliśmy, co się wydarzyło
Martyna Sokołowska, Sebastian Zakrzewski
Poszukiwany listami gończymi schował się pod materacem
Na łóżku było dziwne wybrzuszenie. Pod materacem leżał poszukiwany 26-latek
Łódź
Na liczniku BMW widać prędkość ponad 300 km/h
320 kilometrów na godzinę po autostradzie. Policja szuka świadków
Katowice
Zatrzymany 19-latek
Awantura na studniówce. Pijany 19‑latek pogryzł ochroniarzy
Wrocław
Ujęcie z Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba. Błękitne obszary oznaczają regiony ciemnej materii z nowej mapy
Astronomowie zobaczyli niewidoczne. I narysowali jego mapę
METEO
Wzrosła sprzedaż sprzętu RTV i AGD
UOKiK na tropie zmowy cenowej. Przeprowadzono przeszukania
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica