Władze miasteczka Saint-Amand-Montrond we Francji oferują na sprzedaż dom za jedno euro. Szczęśliwy nabywca musi jednak spełnić dwa warunki, przede wszystkim zamieszkać w nim na co najmniej dziesięć lat. Właśnie ruszył nabór wniosków.

Miasteczko Saint-Amand-Montrond położone jest w Regionie Centralnym Francji, około 45 km na północ od Bourges. Obecnie mieszka w nim niecałe 9,5 tys. ludzi. Problemem, z jakim mierzą się jego władze, jest spora liczba pustostanów. By temu zaradzić, ogłoszono właśnie ofertę sprzedaży jednego z takich domów za zaledwie jedno euro. Nabywca zostanie jednak bardzo starannie wybrany.

Dom za jedno euro we Francji

Francis Blondieau, odpowiadający w merostwie za planowanie urbanistyczne, wyjaśnił w rozmowie z portalem Ouest France, że miasteczko chce zmniejszyć liczbę pustostanów, zachęcić do renowacji, a jego "głównym celem jest rewitalizacja centrum". Dlatego pod uwagę będą brani tylko tacy nabywcy, którzy zamieszkają w nowym domu na stałe na co najmniej 10 lat. Nie mogą domu wynajmować ani traktować jako zastępczy, ale muszą uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności. To pierwszy warunek.