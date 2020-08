Stacjonował w bazie NATO, jest podejrzany o współpracę z Rosją

Według radia Europe 1 francuski podpułkownik stacjonujący w bazie NATO we Włoszech jest podejrzany o przekazywanie poufnych dokumentów rosyjskim służbom specjalnym. Jak doniosło źródło agencji Reutera, paryska prokuratura wszczęła dochodzenie wobec wojskowego w oparciu o raport resortu obrony z 22 lipca.

Francuski oficer został zatrzymany przez Generalną Dyrekcję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DGSI), gdy przygotowywał się do powrotu do Włoch pod koniec urlopu w kraju. Według źródeł agencji do zatrzymania doszło 21 sierpnia. Wojskowego osadzono w areszcie więzienia w Paryżu.