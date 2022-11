Francuskie służby miały zignorować prośby migrantów o pomoc. Utonęło 27 osób

czytaj dalej

Wydaje się, że to ukraińska rakieta trafiła w terytorium Polski, ale to nie wina Ukrainy. To Rosja ponosi ostateczną odpowiedzialność - powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stolteberg, komentując śmierć dwóch Polaków na Lubelszczyźnie we wtorkowe popołudnie. W Warszawie trwa posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego zwołane przez prezydenta Andrzeja Dudę, poświęcone sytuacji kryzysowej spowodowanej rosyjską agresją na Ukrainę. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia wokół eksplozji w Przewodowie.