Żołnierze powrócili na Pola Elizejskie po roku przerwy. Francja uczciła Dzień Bastylii

W 2020 roku paryskie uroczystości ograniczono do mniejszej ceremonii na placu Zgody. Organizowana tradycyjnie na Polach Elizejskich parada wojskowa została w ubiegłym roku odwołana po raz pierwszy od 1945 roku. Tegorocznej defiladzie, w której przemaszerowało 4,3 tysiące żołnierzy, towarzyszyły dodatkowe środki ostrożności.

Pieszą defiladę poprowadzili żołnierze z kierowanej przez Francję europejskiej grupy zadaniowej Takuba, która ma walczyć z dżihadystami w Mali i całym regionie Sahelu. Grupa Takuba przejmie obowiązki od reorganizujących się sił francuskich, których liczebność w Sahelu ma zostać do 2022 roku zmniejszona o połowę.

W trakcie uroczystości szczególnie uhonorowano personel wojskowej służby zdrowia, który walczy z epidemią oraz jednostki, które zajmowały się transportem szczepionek przeciw COVID-19 do francuskich terytoriów zamorskich. Organizatorzy paryskich obchodów chcieli, by był to "optymistyczny Dzień Bastylii", podczas którego świętowane będzie "wychodzenie zjednoczonej pod trójkolorowym sztandarem Francji z pandemii".